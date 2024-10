Novo recall desvenda o número de Cybertrucks que a Tesla já produziu

A Tesla não divulga números oficiais da produção e vendas da Cybertruck, juntando esses dados aos de outros modelos. Para agrado dos curiosos, um novo recall pode ter desvendado o número de pickups que a fabricante já produziu.

Depois da expectativa em torno da Cybertruck da Tesla, os entusiastas da marca procuram saber sobre o seu desempenho, nomeadamente em matéria de produção e vendas. Contudo, a fabricante não divulga os dados especificamente relacionados com a pickup, juntando-os aos de outros modelos.

Recentemente, aliás, partilhou resultados de produção e entrega do terceiro trimestre, agrupando as vendas do Model 3 e do Model Y e, depois, de todos os outros modelos, juntando-os na mesma categoria: Model S, Model X, Cybertruck e Tesla Semi.

Recalls desvendam número de Cybertrucks produzidas

Segundo os atentos, é possível acompanhar o desempenho da Cybertruck, tendo por base os recalls que a Tesla faz. O último ocorreu no final de junho e revelou que a empresa tinha entregado cerca de 11.000 Cybertrucks até à data.

Agora, a Tesla está a fazer um novo recall relacionado com um problema com a câmara de visão traseira, numa atualização de software que será feita over-the-air.

A população em questão inclui certos veículos Cybertruck do ano modelo (MY) 2024 fabricados entre 13 de novembro de 2023 e 14 de setembro de 2024 [...]

Segundo a Tesla, aparentemente, terão sido afetadas todas as Cybertruck produzidas até meados de setembro, num total de 27.185 unidades.

Conforme já vimos aqui, a Tesla parece estar a vender todas as Cybertrucks que consegue produzir. No entanto, com o suposto atraso de dois milhões de pré-encomendas, o caminho deverá ser demorado.