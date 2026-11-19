O Grupo Brisa criou um mundo no Minecraft, da Microsoft, para aproximar as novas gerações dos temas da mobilidade, da segurança rodoviária, da tecnologia e da sustentabilidade, através de uma experiência interativa inspirada nos desafios do mundo real.

O Grupo Brisa lançou o Mundo Grupo Brisa, uma experiência interativa no Minecraft, o videojogo da Microsoft, que pretende sensibilizar as novas gerações para os desafios da mobilidade. Desenvolvido em parceria com o Visionarium, este projeto permite explorar uma cidade virtual, cumprir missões e conhecer as diferentes atividades, serviços e soluções que integram o ecossistema de mobilidade do Grupo.

Aprender sobre mobilidade através do Minecraft

Há mais de duas décadas que o Grupo Brisa promove a educação para a segurança rodoviária através do seu Programa Educativo, sensibilizando crianças e jovens para a importância de comportamentos seguros e responsáveis na estrada e nos espaços urbanos. A entrada no Minecraft representa um novo passo nesta estratégia, alargando o alcance das iniciativas educativas a novos públicos e formatos de aprendizagem.

Segundo Rebeca Venâncio, diretora de Comunicação do Grupo Brisa, a aposta nesta plataforma permite chegar aos mais jovens através de um ambiente que conhecem e utilizam no seu quotidiano. A responsável sublinha que a educação rodoviária deve começar antes de se chegar ao volante e que é importante encontrar novas formas de envolver os jovens, recorrendo à exploração, à criatividade e à experiência de jogo.

Ao longo da experiência, os jogadores são desafiados a tomar decisões, identificar riscos e perceber a importância de comportamentos responsáveis. Os conteúdos educativos fazem parte das próprias mecânicas do jogo, abordando temas como a segurança rodoviária, a manutenção das infraestruturas, a mobilidade digital e a sustentabilidade.

As marcas do Grupo Brisa envolvidas no projeto + O Mundo Grupo Brisa reúne cinco marcas do grupo, cada uma com desafios e atividades próprios. Na Brisa Autoestradas , os jogadores podem identificar riscos e participar em missões relacionadas com a manutenção e segurança das infraestruturas rodoviárias.

, os jogadores podem identificar riscos e participar em missões relacionadas com a manutenção e segurança das infraestruturas rodoviárias. Na Controlauto , os jogadores podem realizar uma inspeção automóvel virtual e compreender a importância das condições de segurança dos veículos.

, os jogadores podem realizar uma inspeção automóvel virtual e compreender a importância das condições de segurança dos veículos. A Colibri apresenta desafios relacionados com as pausas durante as viagens, a alimentação e o combate ao desperdício alimentar.

apresenta desafios relacionados com as pausas durante as viagens, a alimentação e o combate ao desperdício alimentar. A Via Verde dá a conhecer soluções destinadas a simplificar as deslocações.

dá a conhecer soluções destinadas a simplificar as deslocações. A A-to-Be permite explorar a aplicação da tecnologia e da programação à mobilidade. Segundo o Grupo Brisa, a integração destas cinco marcas numa única experiência pretende demonstrar a complementaridade das diferentes áreas de atividade, bem como o seu contributo para uma mobilidade mais simples, segura e sustentável. O projeto foi ainda testado junto de jovens, com o envolvimento das várias marcas do grupo, permitindo ajustar a linguagem, as dinâmicas e os desafios à experiência dos jogadores.

Disponível na versão Bedrock do Minecraft

O Mundo Grupo Brisa está disponível na versão comercial do Minecraft, Bedrock, estando prevista, numa fase posterior, a sua integração em programas educativos destinados às escolas, através do Minecraft Education.

O lançamento foi apresentado na Lisboa Games Week, na Feira Internacional de Lisboa, evento que decorre até 22 de novembro e onde os visitantes podem conhecer e experimentar a experiência.

Com esta iniciativa, o Grupo Brisa reforça a aposta na educação rodoviária, recorrendo a ferramentas digitais e formatos próximos das gerações mais jovens para promover uma maior consciência sobre a segurança, a mobilidade e a responsabilidade de cada cidadão na estrada.