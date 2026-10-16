Novo Hyundai IONIQ 3 chega a Portugal e promete baralhar as contas nos elétricos

O mercado dos carros elétricos acaba de receber uma novidade de peso pensada para as exigências europeias. A Hyundai oficializou a chegada do novo IONIQ 3, um compacto de cinco portas que aponta diretamente ao coração do segmento mais disputado das nossas estradas.

Com preços a começar nos 33.500 euros, o modelo produzido na fábrica da marca em İzmit combina dimensões contidas por fora com soluções práticas e um aproveitamento de espaço interior verdadeiramente generoso.

A marca estreia aqui a sua nova silhueta designada “Aero Hatch”, que consegue um coeficiente aerodinâmico previsto de 0,263 sem sacrificar o conforto dos cinco ocupantes. A filosofia estética “Art of Steel” aposta em superfícies depuradas e na assinatura luminosa em píxeis característica da família IONIQ. O modelo mede apenas 4,16 metros de comprimento, mas a distância entre eixos de 2,68 metros permitiu criar uma habitabilidade de segmento superior.

Espaço interior “Furnished Space” e bagageira Megabox

Na bagageira surgem 441 litros de capacidade global, valor substancial para o tamanho do veículo. Neste volume inclui-se o compartimento Megabox com 119 litros adicionais sob o piso, ideal para arrumar cabos de carregamento ou bagagens menores sem roubar espaço útil aos passageiros. No interior, o conceito “Furnished Space” inspira-se no mobiliário moderno, apostando num piso totalmente plano, comandos físicos para as funções vitais e materiais reciclados.

Debaixo da carroçaria assente na plataforma K3 com arquitetura elétrica de 400 volts e tração dianteira surgem duas opções de bateria para responder a perfis de uso variados. A variante Standard Range recorre a um acumulador de 42,2 kWh associado a um motor elétrico de 147 cv, prometendo mais de 344 km de condução em ciclo misto WLTP. É a porta de entrada pensada para a rotina diária e deslocações pendulares sem custos excessivos de aquisição.

Baterias, autonomia até 687 km e carregamento rápido

Para quem faz viagens longas ou passa muito tempo na estrada, a versão Long Range monta uma bateria de 61 kWh com motor de 135 cv, elevando o raio de ação combinado para lá dos 497 km. Em ambiente puramente citadino, este acumulador maior estende a autonomia homologada até aos 687 km. Além disso, o condutor conta com o Sistema de Regeneração Inteligente (SRS), que gere a travagem regenerativa de acordo com o ritmo e as condições do tráfego.

Nos postos de carga rápida em corrente contínua, recuperar a energia dos 10 aos 80% demora entre 29 minutos na versão Standard Range e 30 minutos na Long Range, garantindo paragens breves nas autoestradas. Para o carregamento doméstico ou em postos públicos de corrente alternada, o sistema suporta potências até 11 kW.

Pleos Connect com Android Automotive e inteligência Gleo AI

O habitáculo marca uma estreia absoluta na Europa ao introduzir o sistema de infoentretenimento Pleos Connect, desenvolvido de raiz sobre a plataforma Android Automotive OS. Consoante a versão escolhida, o tablier recebe um ecrã central tátil de 12,9 ou 14,6 polegadas com atualizações remotas de software, planeador inteligente de paragens para carregamento e emparelhamento sem fios para Apple CarPlay e Android Auto. O assistente Gleo AI assume comandos por linguagem natural, havendo ainda suporte para serviços Bluelink e tecnologia Plug & Charge.

A segurança ativa apoia-se no conjunto tecnológico Hyundai SmartSense, que reúne assistência à condução em autoestrada de segunda geração (HDA2), cruise control adaptativo preditivo baseado no sistema de navegação (NSCC2) e estacionamento telecomandado à distância (RSPA).

Para manobras em locais apertados, o condutor beneficia de assistência à marcha-atrás com memória, câmaras de visão panorâmica a 360 graus e monitorização de ângulos mortos, além de sete airbags de série no habitáculo.

Gama nacional, preços e garantia de 7 anos em Portugal

O modelo já se encontra à venda em Portugal estruturado nas versões Trend (com acumulador de 42 ou 61 kWh), Select e a desportiva N Line, que inclui jantes de 18 polegadas e apontamentos visuais exclusivos. O preço de partida fixa-se nos 33.500 euros para o IONIQ 3 Trend Standard Range de 42 kWh, acompanhado pelo habitual pacote nacional da marca com sete anos de garantia sem limite de quilómetros, assistência em viagem e check-ups preventivos anuais.