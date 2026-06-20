Novo Dacia Spring poderá chegar ao mercado com preço abaixo dos 15 mil euros

A marca romena, do grupo Renault, trabalha já na chegada do novo Dacia Spring. Alguns rumores referem que vem aí um elétrico com mais de 400 km de autonomia e a um preço revolucionário.

2026 está a tornar-se um ano particularmente importante para a marca romena. O aguardado Striker, que vamos conhecer dentro de dias, não será a sua única novidade, uma vez que a marca já anunciou também a chegada do novo Dacia Spring. Um elétrico que nada tem a ver com o atual e que promete muito.

O sucessor do atual Dacia Spring já tem nome

A curto prazo, não substituirá o modelo atual, mas o novo Dacia Spring Electric acabará por fazê-lo num prazo mais ou menos intermédio. Esta é a estratégia definida pelo fabricante romeno, que acaba de anunciar qual será o nome comercial do novo automóvel elétrico que está a desenvolver.

Trata-se da segunda geração do seu automóvel urbano, que apenas partilha o nome com o primeiro modelo. Tudo é novo, desde o design mais elaborado até à mecânica, que já não pode ser associada ao conceito de baixo custo.

O novo Dacia Spring Electric está tecnicamente mais próximo do novo Twingo, embora não exista qualquer semelhança ao nível da imagem, como já tínhamos referido. Segundo rumores, o novo carro tem o nome de Dacia Evader.

As chaves do novo Dacia Spring, um citadino elétrico com grandes ambições

A marca de Mioveni está cada vez mais próxima de apresentar um modelo completamente novo, mas que enfrentará um importante desafio: superar os excelentes resultados de vendas alcançados pelo modelo atualmente comercializado, renovado há pouco tempo, e que conquistou quase 210.000 clientes na Europa desde o seu lançamento em 2021.

Mais uma vez, a Dacia voltou a demonstrar que é possível produzir automóveis elétricos acessíveis, embora com o novo Spring também procure agitar ainda mais o mercado. Especialmente um segmento onde a concorrência é cada vez maior e onde as marcas chinesas também querem marcar presença.

O novo Dacia Spring será um citadino com pouco menos de quatro metros de comprimento, apresentando um design mais moderno e um interior que não abdica de nada, inspirado no do bem-sucedido Sandero. Por isso, não será tão simples como o primeiro Spring, que continua atualmente à venda.

O novo Dacia Spring custará menos de 15.000 euros

Além disso, uma das novidades mais interessantes é que o novo Dacia Spring será produzido em território europeu. Destaca-se também a aposta num design mais familiar, próximo do conceito de monovolume, e numa plataforma mais avançada. Uma abordagem completamente diferente da do seu antecessor, que utiliza como base o Renault Kwid vendido em várias regiões do mundo.

A Dacia ainda não anunciou a data de apresentação deste novo Spring, mas não seria surpreendente vê-lo estrear-se no Salão Automóvel de Paris. O que já se sabe é que o novo Spring contará com um motor elétrico de até 90 cv e uma bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) com cerca de 40 kWh de capacidade, fornecida pela CATL também para o Twingo.

Esta combinação permitirá uma autonomia máxima superior a 400 quilómetros com uma única carga. O preço deverá ficar abaixo dos 15.000 euros, já com incentivos incluídos.