Novo Código da Estrada: MUBi sugere limite de 30 km/h nas localidades
A revisão do Código da Estrada está em curso e a MUBi já apresentou ao Governo um conjunto de propostas para reforçar a segurança rodoviária e melhorar as condições de circulação para quem utiliza bicicleta.
MUBi quer reforçar a segurança rodoviária
Para a MUBi, a segurança rodoviária não deve ser analisada apenas através do número de acidentes ou vítimas. A associação defende que deve existir uma ligação entre a segurança rodoviária e as políticas de mobilidade ativa, nomeadamente a utilização da bicicleta, deslocações pedonais e transportes públicos.
Entre as propostas está também a criação de uma estrutura com autonomia e capacidade de coordenação entre diferentes ministérios, bem como o desenvolvimento de Planos Municipais de Segurança Rodoviária.
O objetivo passa por reduzir para metade, até 2030, o número de mortos e feridos graves nas estradas, tendo como referência os valores registados em 2019.
Limite de 30 km/h nas localidades é uma das propostas
Uma das principais propostas apresentadas pela MUBi está relacionada com os limites de velocidade.
A associação defende que 30 km/h deve ser o limite padrão dentro das localidades, colocando a proteção da vida humana acima da fluidez do trânsito.
Os representantes da Secretaria de Estado da Proteção Civil indicaram, contudo, que está a ser ponderada uma abordagem diferente: reforçar a obrigatoriedade das zonas de 30 km/h em locais específicos, como escolas e hospitais, em vez de aplicar esse limite de forma generalizada nas zonas urbanas.
O que pode mudar para quem anda de bicicleta?
A MUBi apresentou também várias propostas específicas para a circulação de bicicletas.
Entre as alterações sugeridas estão:
- Permitir explicitamente o duplo sentido para bicicletas em determinadas vias de sentido único para automóveis;
- Clarificar a posição que a bicicleta deve ocupar na faixa de rodagem;
- Clarificar as regras para ultrapassagem de bicicletas;
- Criar uma distância de segurança obrigatória na retaguarda das bicicletas;
- Diferenciar de forma mais clara bicicletas e trotinetas no Código da Estrada, tanto do ponto de vista legal como estatístico.
A associação pretende ainda que sejam consideradas alterações inspiradas na recente revisão do Código da Estrada espanhol.
Capacete continua a gerar discussão
Outro dos temas abordados foi a utilização de capacete.
A MUBi reafirmou junto dos representantes do Governo a sua posição de que o uso de capacete não deve ser obrigatório para quem utiliza bicicleta como meio de transporte urbano.
A associação disponibilizou-se para entregar a fundamentação que reuniu sobre esta matéria no âmbito da revisão do Código da Estrada.
Os carros a combustão já andam a essa velocidade para poupar gota… aliás até em AE andam mais devagar.
30km/h para poupar gota? lol.
You wished.
whoosh…
3L/100km… whoosh
É preciso andar muito ressabiado, lol.
Esse complexo de inferioridade não desaparece. Podias ter um elétrico e curtir nele, mas não…passas a vida a olhar para os carros a combustão.
Isso só pode mesmo ser pancada.
Vai dar uma volta no elétrico pah e procura quem te ature, maluco…tu és mesmo tolo por isto, lol.
Não é isso que fazem por aqui os donos de carros a combustão nos artigos sobre eléctricos e não só ?
Mas enfim, ironia não é o seu forte.
Dá vontade de rir; os senhores da MUBI querem todos os direitos para a bicicletas, mas uso de capacete obrigatório, está quieto!
Ou de seguro… porque quando batem em um carro…… ah e tal….
Provavelmente existem lá maridos traídos. Gostam de andar de bike mas o capacete não dá jeito…
Boa sorte, porque as pessoas não respeitam as velocidades em lado nenhum, numa estrada que deviar andar em velocidade controlada, seja 30 ou 50 andama a assapar, estou agora a viver numa pequena localidade e ainda é pior onde vivia antes, aqui até tenho medo de andar a pé pois passam a esgalhar….e limite daqui é 50 penso eu…
No Resto das estradas é o que se vê, gosto de respeitar a velocidade, se num sitio diz 80, 70 ou 60 respeito e pronto, mas não tem de vir alguém por trás, principalmente camionistas que são uns stressados, a buzinar ou fazer luzes só porque vou dentro da velocidade permitida, enfim….este povo é demais…
A resposta a isso é câmaras e controles de velocidade média. A segurança consegue-se com a insegurança daqueles que contra ela atentam.
Está a resultar lindamente onde as colocam… não duram uma semana sem as vandalizarem.
Mentalidades…
Pois somos um pouco que bate palmas quando alguém vai contra a lei…
Eu acho apenas que as multas não são suficientemente pesadas e não há uma verdadeira caça como deve ser… pois andariam na linha…
Não há policiamento como deve ser, não há meios para tal tb e porque tudo é uma bandalheira…
Mas prontos… claro que com isto vou ser enxovalhado… mas no dia que um parente vosso ou um filho ou filha sofrer um grave acidente… irão pensar nestas palavras…
Ps.: concordo que as bicicletas deveriam ter seguro e registo… haveria menos furtos et mais respeito pelos ciclistas na estrada…
“Permitir explicitamente o duplo sentido para bicicletas em determinadas vias de sentido único para automóveis;”
Estupidez. É meio caminho andado para os ciclistas apanharem sarrafada nos cruzamentos. Os condutores de automóveis que conheçam a via e saibam ser de sentido único, entram nesses cruzamentos com atenção e esse mesmo sentido único de circulação. Não estão à espera nesses casos que venham ciclistas em sentido contrário.
Passam a estar à espera que venham ciclistas em sentido contrário logo que o código da estrada seja alterado. Nessa altura não é para cumprir só se eles quiserem.
É completamente imbecil os automobilistas pensarem que com um limite de velocidade superior a 30/h nas localidades vão andar mais rápido. Em ambiente urbano o tempo das deslocações não depende do limite (teórico) da velocidade que podes atingir no local. Depende do tempo que perdes parado. E o tempo que perdes parado depende da quantidade de carros que apanhas à tua frente. Exemplo claro disso é a VCI do Porto: a sinalização é 80/hora. Mas as filas são de tal ordem que entre as 8 e as 7 da tarde se conseguires andar 8 kms é uma sorte. Se fosse permitido circular de bicicleta, passavam disparadas pelos carros todos. Como cantava a banda rock Os Pinto Ferreira, “maravilhosa estupidez, porquê só tu não podes ver, esse prodígio extraordinário, tens o toque de Midas, só que ao contrário”. Portanto, queres chegar mais depressa, precisas de menos trânsito à tua frente. Menos trânsito à tua frente, é menos carros porque o pessoal passou para bicicletas. E para mais pessoal nas bicicletas é preciso segurança. É aí que entram os 30/hora. Não é preciso um QI de mais de 100 para perceber isso.
Pode haver até centenas de filosofias mas … só existe uma forma de disciplinar as mentes nas estradas: 1 ano sem carta nem condução para leves; 2 anos sem carta nem condução para graves; 5 anos sem carta nem condução para muito graves e novo exame; 10 anos sem carta para reeincidentes e novo exame ! Por muito “humanistas” que sejam os “legisladores” um Ser só interioriza uma determinada conduta que lhe é proibida … com dor !
rage bait de um gajo que não conduz ou não tem jeito para conduzir.
Situações graves devia ser carta fora mas para sempre. POrque há pessoas que nem a pé sabem andar na rua.
Só regras que beneficiam as bicicletas… e regras para permitir o transito fluir. Passo todos os dias pela serra, muitas vezes apanho bicicletas a subir que não passam os 30 km/h onde o limite é 90, como tem traço continuo sou obrigado a circular a 30 pois não posso ultrapassar. As bicicletas deveriam de ser proibidas nestas vias até que se fizessem vias prórprias. Não posso fazer uma viagem de 2 horas em vez de 1 só porque o ciclista tem direitos. E os direitos dos outros?? Concordo com a maioria das regras, sou o primeiro a ajustar a minha condução quando encontro um ciclista, um peão ou outro meio de transporte mais suceptivel a acidentes, mas haja paciencia, as regras não podem ser apenas a pensar num grupo.
A proibição de ultrapassagem não tem a ver com os veículos que estão à tua frente mas sim no sentido contrário, ou seja, se tiveres um condutor domingueiro à tua frente também terás de acompanhá-lo.
É verdade, mas na realidade fico inumeras vezes preso, não por condutores domngueiros mas por ciclistas. Se fizer sinal ao veiculo da frente para anadr um pouco mais depressa o auto até consegue a bicicleta não. Daí que acho que deveria ser possível ultrapassar mesmo com o traço continuo, mas com regras (como diz TS no post seguinte). Estas situações deveriam ser tidas também em conta e não apenas limitar.
por isso em Espanha é permitido passar o traço continuo nestas situações.
Essa velocidade aqui é utilizada há cerca de 2 anos
As vezes nem a 5 ando a peões a passar por nos mais rápido do que eu automóvel
Se toda a gente cumprisse os limites de velocidade as estradas ficavam todas empapadas.
Não necessariamente. Veículos pesados por exemplo, deviam poder circular em AE com uma simples avença anual. Era uma forma de os tirar da cidade, o transporte era mais rápido, menor consumo e menos poluição. As portagens para veículos pesados são um escândalo.