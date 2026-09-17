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Novo Código da Estrada: MUBi sugere limite de 30 km/h nas localidades

· Motores/Energia 26 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Realista says:
    17 de Setembro de 2026 às 16:04

    Os carros a combustão já andam a essa velocidade para poupar gota… aliás até em AE andam mais devagar.

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  2. Cr says:
    17 de Setembro de 2026 às 16:14

    Dá vontade de rir; os senhores da MUBI querem todos os direitos para a bicicletas, mas uso de capacete obrigatório, está quieto!

    Responder
  3. Luis Henrique Silva says:
    17 de Setembro de 2026 às 16:29

    Boa sorte, porque as pessoas não respeitam as velocidades em lado nenhum, numa estrada que deviar andar em velocidade controlada, seja 30 ou 50 andama a assapar, estou agora a viver numa pequena localidade e ainda é pior onde vivia antes, aqui até tenho medo de andar a pé pois passam a esgalhar….e limite daqui é 50 penso eu…

    No Resto das estradas é o que se vê, gosto de respeitar a velocidade, se num sitio diz 80, 70 ou 60 respeito e pronto, mas não tem de vir alguém por trás, principalmente camionistas que são uns stressados, a buzinar ou fazer luzes só porque vou dentro da velocidade permitida, enfim….este povo é demais…

    Responder
    • Grunho says:
      17 de Setembro de 2026 às 16:49

      A resposta a isso é câmaras e controles de velocidade média. A segurança consegue-se com a insegurança daqueles que contra ela atentam.

      Responder
      • TugAzeiteiro says:
        17 de Setembro de 2026 às 17:30

        Está a resultar lindamente onde as colocam… não duram uma semana sem as vandalizarem.

        Responder
        • David says:
          17 de Setembro de 2026 às 18:21

          Mentalidades…
          Pois somos um pouco que bate palmas quando alguém vai contra a lei…
          Eu acho apenas que as multas não são suficientemente pesadas e não há uma verdadeira caça como deve ser… pois andariam na linha…
          Não há policiamento como deve ser, não há meios para tal tb e porque tudo é uma bandalheira…

          Mas prontos… claro que com isto vou ser enxovalhado… mas no dia que um parente vosso ou um filho ou filha sofrer um grave acidente… irão pensar nestas palavras…

          Ps.: concordo que as bicicletas deveriam ter seguro e registo… haveria menos furtos et mais respeito pelos ciclistas na estrada…

          Responder
  4. Realista says:
    17 de Setembro de 2026 às 16:29

    “Permitir explicitamente o duplo sentido para bicicletas em determinadas vias de sentido único para automóveis;”

    Estupidez. É meio caminho andado para os ciclistas apanharem sarrafada nos cruzamentos. Os condutores de automóveis que conheçam a via e saibam ser de sentido único, entram nesses cruzamentos com atenção e esse mesmo sentido único de circulação. Não estão à espera nesses casos que venham ciclistas em sentido contrário.

    Responder
    • Grunho says:
      17 de Setembro de 2026 às 16:47

      Passam a estar à espera que venham ciclistas em sentido contrário logo que o código da estrada seja alterado. Nessa altura não é para cumprir só se eles quiserem.

      Responder
  5. Grunho says:
    17 de Setembro de 2026 às 16:44

    É completamente imbecil os automobilistas pensarem que com um limite de velocidade superior a 30/h nas localidades vão andar mais rápido. Em ambiente urbano o tempo das deslocações não depende do limite (teórico) da velocidade que podes atingir no local. Depende do tempo que perdes parado. E o tempo que perdes parado depende da quantidade de carros que apanhas à tua frente. Exemplo claro disso é a VCI do Porto: a sinalização é 80/hora. Mas as filas são de tal ordem que entre as 8 e as 7 da tarde se conseguires andar 8 kms é uma sorte. Se fosse permitido circular de bicicleta, passavam disparadas pelos carros todos. Como cantava a banda rock Os Pinto Ferreira, “maravilhosa estupidez, porquê só tu não podes ver, esse prodígio extraordinário, tens o toque de Midas, só que ao contrário”. Portanto, queres chegar mais depressa, precisas de menos trânsito à tua frente. Menos trânsito à tua frente, é menos carros porque o pessoal passou para bicicletas. E para mais pessoal nas bicicletas é preciso segurança. É aí que entram os 30/hora. Não é preciso um QI de mais de 100 para perceber isso.

    Responder
  6. contraditorio says:
    17 de Setembro de 2026 às 16:47

    Pode haver até centenas de filosofias mas … só existe uma forma de disciplinar as mentes nas estradas: 1 ano sem carta nem condução para leves; 2 anos sem carta nem condução para graves; 5 anos sem carta nem condução para muito graves e novo exame; 10 anos sem carta para reeincidentes e novo exame ! Por muito “humanistas” que sejam os “legisladores” um Ser só interioriza uma determinada conduta que lhe é proibida … com dor !

    Responder
  7. Jorge says:
    17 de Setembro de 2026 às 17:22

    Só regras que beneficiam as bicicletas… e regras para permitir o transito fluir. Passo todos os dias pela serra, muitas vezes apanho bicicletas a subir que não passam os 30 km/h onde o limite é 90, como tem traço continuo sou obrigado a circular a 30 pois não posso ultrapassar. As bicicletas deveriam de ser proibidas nestas vias até que se fizessem vias prórprias. Não posso fazer uma viagem de 2 horas em vez de 1 só porque o ciclista tem direitos. E os direitos dos outros?? Concordo com a maioria das regras, sou o primeiro a ajustar a minha condução quando encontro um ciclista, um peão ou outro meio de transporte mais suceptivel a acidentes, mas haja paciencia, as regras não podem ser apenas a pensar num grupo.

    Responder
    • Mr. Y says:
      17 de Setembro de 2026 às 17:35

      A proibição de ultrapassagem não tem a ver com os veículos que estão à tua frente mas sim no sentido contrário, ou seja, se tiveres um condutor domingueiro à tua frente também terás de acompanhá-lo.

      Responder
      • Jorge says:
        17 de Setembro de 2026 às 18:11

        É verdade, mas na realidade fico inumeras vezes preso, não por condutores domngueiros mas por ciclistas. Se fizer sinal ao veiculo da frente para anadr um pouco mais depressa o auto até consegue a bicicleta não. Daí que acho que deveria ser possível ultrapassar mesmo com o traço continuo, mas com regras (como diz TS no post seguinte). Estas situações deveriam ser tidas também em conta e não apenas limitar.

        Responder
    • TS says:
      17 de Setembro de 2026 às 17:38

      por isso em Espanha é permitido passar o traço continuo nestas situações.

      Responder
  8. FS says:
    17 de Setembro de 2026 às 18:00

    Essa velocidade aqui é utilizada há cerca de 2 anos
    As vezes nem a 5 ando a peões a passar por nos mais rápido do que eu automóvel

    Responder
  9. LMR says:
    17 de Setembro de 2026 às 18:17

    Se toda a gente cumprisse os limites de velocidade as estradas ficavam todas empapadas.

    Responder
    • MCorreia says:
      17 de Setembro de 2026 às 18:59

      Não necessariamente. Veículos pesados por exemplo, deviam poder circular em AE com uma simples avença anual. Era uma forma de os tirar da cidade, o transporte era mais rápido, menor consumo e menos poluição. As portagens para veículos pesados são um escândalo.

      Responder

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