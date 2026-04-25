Novo CITROËN ë-C3 chega a Portugal por 17.990€
A Citroën reforça a sua aposta nos elétricos com a chegada a Portugal do novo ë-C3 Autonomia Urbana, um modelo pensado para tornar a mobilidade elétrica mais acessível.
Equipado com um motor de 113 cv e uma bateria de 30 kWh, oferece até 212 km de autonomia (WLTP), sendo ideal para uso urbano. Suporta carregamento AC a 7,4 kW e DC até 30 kW.
Mesmo na versão base, inclui bom nível de equipamento e vários sistemas de segurança, como travagem automática de emergência, assistente de faixa e reconhecimento de sinais de trânsito. A marca aposta assim numa proposta equilibrada entre preço e tecnologia.
A versão Plus acrescenta mais conforto e tecnologia, com ecrã tátil de 10”, sensores de chuva e bancos Advanced Comfort®. Destaque ainda para a garantia até 8 anos ou 160.000 km e para a versão VAN, pensada para profissionais.
Preços em Portugal do novo CITROËN ë-C3
Com campanha (clientes particulares):
- ë-C3 Autonomia Urbana You: 17.990€
- ë-C3 Autonomia Urbana Plus: 19.700€
PVP sem campanha:
- ë-C3 Autonomia Urbana You: 19.990€
- ë-C3 Autonomia Urbana Plus: 23.300€
- ë-C3 Autonomia Urbana Van: 23.450€
Viram, um carro abaixo dos 20k e EV.. que mais querem tugas?