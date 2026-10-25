Novo BYD Dolphin Surf? Carga em 9 minutos poderá ter um preço abaixo dos 20 mil euros

A BYD renovou o Seagull na China com carregamento ultrarrápido e um preço competitivo. Esta evolução poderá ser o trunfo da marca para reforçar a oferta de um elétrico abaixo dos 20 mil euros em Portugal, embora a chegada à Europa permaneça por confirmar.

A BYD prepara novos argumentos para disputar o mercado dos elétricos acessíveis. O renovado Seagull, modelo que está na origem do Dolphin Surf europeu, apresenta-se na China com um preço de entrada de 65.900 yuan, cerca de 8.800 euros à conversão de hoje.

Esse preço corresponde ao mercado chinês e não antecipa o valor de uma eventual versão portuguesa.

Carregamento dos 10 aos 97% em nove minutos

O destaque tecnológico está na bateria de 39,2 kWh com Flash Charging. Para esta configuração são anunciados cinco minutos para carregar dos 10 aos 70% e nove minutos para passar dos 10 aos 97%. São valores que aproximam a paragem para carregar de uma breve pausa em viagem, embora não correspondam a um carregamento completo dos zero aos 100%.

Para os clientes portugueses, esta tecnologia poderia representar um avanço significativo. O Dolphin Surf atualmente comercializado no país anuncia cerca de 30 minutos para carregar dos 10 aos 80% e até 322 quilómetros de autonomia combinada WLTP.

Mais potência e uma nova base técnica

A evolução do Seagull vai além da rapidez de carregamento. Segundo informações, o modelo passa a contar com tração traseira, suspensão traseira multibraços e motores com potências entre 85 e 95 kW, consoante a versão.

A gama inclui baterias de 30,1 e 39,2 kWh, associadas a autonomias anunciadas de 320 e 420 quilómetros. Estes valores são medidos pelo ciclo chinês CLTC, pelo que não devem ser comparados diretamente com as autonomias WLTP divulgadas na Europa.

O trunfo da BYD para um elétrico abaixo dos 20 mil euros?

Esta evolução poderá ser o trunfo da BYD para colocar em Portugal um novo elétrico abaixo dos 20 mil euros, caso a marca consiga adaptar a proposta chinesa às exigências e aos custos do mercado europeu.

A combinação de um preço competitivo com carregamento mais rápido daria ao futuro Dolphin Surf um argumento forte junto de quem procura o primeiro carro elétrico.

Trata-se, contudo, de uma possibilidade comercial, e não de um preço anunciado. O valor praticado na China não permite concluir quanto custaria o automóvel em Portugal.

Por enquanto, também permanece por anunciar a chegada desta evolução à Europa. A designação “novo Dolphin Surf”, as versões disponíveis e o calendário de lançamento continuam, por isso, em aberto.

O Seagull revela o potencial da próxima proposta da BYD… falta saber como será traduzido para o mercado português.