Novo BMW i3 promete até 912 km de autonomia e chega com tecnologia portuguesa

Com tecnologia desenvolvida em Portugal, o novo BMW i3 representa uma nova etapa na estratégia de eletrificação da empresa alemã. Em Lisboa, além do novo modelo, conhecemos em detalhe o contributo nacional para esta nova geração de veículos elétricos.

A BMW apresentou o novo i3, o segundo modelo da geração Neue Klasse, que combina a identidade desportiva do Série 3 com uma arquitetura totalmente elétrica e novas tecnologias digitais.

Além das capacidades de autonomia e carregamento, este modelo destaca-se pela participação portuguesa no desenvolvimento de alguns dos seus sistemas, através da Critical TechWorks (CTW), uma empresa que desempenha um papel importante na estratégia tecnológica do BMW Group.

Novo BMW i3 oferece até 912 km de autonomia

O BMW i3 50 xDrive, a primeira motorização a ser lançada no mercado português, utiliza a sexta geração da tecnologia BMW eDrive e está equipado com dois motores elétricos, um em cada eixo, que disponibilizam uma potência combinada de 345 kW (469 cv) e um binário máximo de 645 Nm.

Esta configuração, que assegura tração integral, permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,7 segundos. A bateria de 108,7 kWh utiliza novas células cilíndricas e integra uma arquitetura de 800 volts, concebida para melhorar a eficiência energética e reduzir os tempos de carregamento.

Segundo os valores anunciados pela BMW, a versão de série do i3 50 xDrive poderá atingir até 912 quilómetros de autonomia no ciclo WLTP, enquanto a First Edition apresenta uma autonomia máxima de 906 quilómetros.

O sistema suporta carregamento em corrente contínua até 400 kW, permitindo recuperar energia suficiente para percorrer até 423 quilómetros em dez minutos, segundo a norma ISO 12906 no ciclo WLTP. Estes valores dependem das condições de carregamento e utilização do veículo.

Citando a empresa, “no coração do BMW i3” encontra-se uma nova arquitetura composta por quatro supercomputadores dedicados às principais funções do veículo: condução, regeneração, assistência ao condutor e infotainment, sendo o sistema Heart of Joy um dos destaques, responsável por gerir principalmente a dinâmica da

condução, em conjunto com o BMW Dynamic Performance Control.

Os computadores oferecem até 20 vezes mais poder de cálculo em comparação com modelos BMW anteriores e permitem atualizações over-the-air, garantindo que o veículo evolui continuamente ao longo do tempo.

Preço do BMW i3 em Portugal

O BMW i3 50 xDrive tem um preço anunciado para Portugal de 65.500 euros, enquanto a versão First Edition, já disponível para encomenda, custa 74.000 euros.

Esta edição inclui equipamento adicional, como o Pack Desportivo M, a iluminação BMW Iconic Glow, o BMW 3D Head-Up Display e o sistema de som Harman Kardon. Conta ainda com carregamento em corrente alternada até 22 kW, em comparação com os 11 kW da configuração de série.

Tecnologia portuguesa pela mão da CTW

Estivemos presentes na iniciativa “Com Tecnologia Portuguesa da Critical TechWorks”, através da qual a BMW destacou o contributo nacional para o desenvolvimento de tecnologias integradas na sua nova geração de veículos elétricos.

A CTW resulta de uma parceria entre o BMW Group e a portuguesa Critical Software, sendo atualmente o maior centro de desenvolvimento de software do grupo automóvel na Europa. Com mais de 3300 colaboradores distribuídos por Lisboa, Porto e Braga, a empresa participa no desenvolvimento de uma parte significativa do software utilizado nos novos modelos baseados na plataforma Neue Klasse.

Entre as tecnologias presentes no BMW i3 que contam com contributo português está o BMW Panoramic iDrive, um sistema que apresenta informações ao longo da parte inferior do para-brisas e procura manter a atenção do condutor na estrada.

A participação da CTW estende-se aos sistemas avançados de assistência à condução, incluindo o Modelo Digital da Estrada e a Previsão de Mudança de Faixa, bem como a componentes fundamentais da arquitetura de software do veículo.

A nova geração da aplicação My BMW e a infraestrutura responsável pelas atualizações remotas de software também contaram com dedo português, permitindo manter os veículos tecnologicamente atualizados ao longo do seu ciclo de vida.

Além das tecnologias presentes nos automóveis, a CTW desenvolve soluções destinadas a melhorar a eficiência da produção, a logística e outros processos internos do BMW Group.