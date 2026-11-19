Desde 15 de novembro, quem pretende alterar o motor, a suspensão ou outros componentes de um automóvel tem de cumprir o novo Regulamento da Transformação de Veículos, que reforça as exigências de segurança e de proteção ambiental e proíbe intervenções nos sistemas antipoluição que aumentem as emissões.

O Decreto-Lei n.º 184/2026, publicado a 16 de setembro e em vigor desde 15 de novembro de 2026, aprovou o novo regulamento e aplica-se a automóveis, motociclos e outros veículos matriculados, abrangendo as modificações que alterem as características ou os requisitos técnicos verificados durante a homologação.

Modificar um veículo não é, por si só, ilegal, mas as alterações têm de respeitar os requisitos técnicos aplicáveis e, quando exigido, obter a respetiva aprovação, sendo que nenhuma transformação pode reduzir os níveis de segurança rodoviária ou de proteção ambiental que o veículo apresentava antes da intervenção.

Que modificações podem exigir aprovação

O regulamento identifica um conjunto de componentes e sistemas cuja alteração pode necessitar de aprovação do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), entre os quais o motor, a transmissão, os eixos, a suspensão, a direção, os travões, a carroçaria e os dispositivos de iluminação, bem como as alterações às dimensões do veículo e a outros elementos que constem do Documento Único Automóvel.

Contudo, nem todas as substituições de componentes constituem uma transformação, uma vez que a regra se aplica às intervenções que alterem as características do veículo ou possam afetar os requisitos da respetiva homologação.

O que está proibido

O artigo 8.º proíbe eliminar, alterar ou impedir o funcionamento normal dos sistemas de controlo das emissões poluentes quando daí resulte um aumento das emissões. O texto legal não identifica individualmente os equipamentos em causa, mas a disposição pode abranger intervenções em filtros de partículas, catalisadores, válvulas EGR e sistemas AdBlue.

Por exemplo, remover um filtro de partículas ou desativar eletronicamente um destes sistemas, com o consequente aumento da poluição, enquadra-se na proibição, ao passo que a reparação ou a substituição de um componente avariado por outro conforme continua a ser possível.

No caso das reprogramações de centralinas, o decreto-lei não estabelece uma proibição geral. Contudo, as que alterem as características homologadas do motor ou afetem os requisitos técnicos do veículo ficam sujeitas às regras de aprovação aplicáveis e, se implicarem a desativação de sistemas antipoluição com aumento das emissões, poderão violar diretamente o artigo 8.º.

Dois tipos de aprovação

O regulamento distingue:

A transformação individual , válida para um único veículo e requerida pelo proprietário ou pelo seu representante;

, válida para um único veículo e requerida pelo proprietário ou pelo seu representante; Da transformação geral, que pode abranger vários veículos da mesma marca e modelo e tem de ser requerida por uma entidade reconhecida como transformador.

Em ambos os casos, o IMT mantém a responsabilidade pela aprovação e pode exigir projeto técnico, relatórios de conformidade, pareceres de entidades competentes e inspeções, devendo os pedidos suportados pela plataforma eletrónica do IMT ser apresentados por esse meio.

Inspeções e Documento Único Automóvel

Quando a transformação exigir inspeção, esta verifica se a alteração foi corretamente executada e se o veículo mantém condições adequadas de segurança e de proteção ambiental. Se tudo estiver conforme, é emitido um certificado de aprovação, que pode ser digital e tem validade de 90 dias, prazo que respeita ao processo de aprovação e não à inspeção periódica obrigatória.

Caso sejam detetadas irregularidades, o proprietário recebe um relatório com as não conformidades e terá de apresentar novamente o veículo, podendo estas inspeções realizar-se no IMT ou em centros de inspeção da categoria B, com os custos a cargo do proprietário.

Quando a apresentação do veículo à inspeção ou a um ensaio é obrigatória, o artigo 20.º permite a circulação para esse efeito, no dia agendado, sem passageiros nem carga e com o comprovativo do agendamento. Se a transformação obrigar à substituição do Documento Único Automóvel, por modificar características nele registadas, essa substituição não tem custo adicional para o requerente, nos termos do artigo 22.º.

Além disso, o decreto-lei não cria uma nova inspeção periódica obrigatória para todos os carros modificados, nem testes adicionais de emissões nas inspeções anuais.

Fiscalização, coimas e publicidade

O IMT tem competências de fiscalização do cumprimento do regulamento, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) fiscaliza a comercialização de componentes abrangidos pelas proibições legais e a Direção-Geral do Consumidor fiscaliza a publicidade proibida.

O diploma não estabelece um novo procedimento específico de fiscalização rodoviária para a Polícia de Segurança Pública (PSP) ou a Guarda Nacional Republicana (GNR), continuando a fiscalização dos veículos em circulação a depender das regras gerais do Código da Estrada.

O artigo 23.º classifica várias infrações como contraordenações económicas graves, entre as quais:

Execução de transformações que violem os requisitos ambientais ou de homologação;

Prestação de falsas declarações nos processos de aprovação;

Adulteração de resultados de ensaios;

Comercialização ou publicidade proibidas.

Os valores das coimas não constam do decreto-lei, que remete para o Regime Jurídico das Contraordenações Económicas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2021, pelo que não existe uma multa única e as consequências dependem da infração, do responsável e do regime sancionatório aplicável.

O diploma altera ainda o artigo 22.º-A do Código da Publicidade, que passa a proibir a promoção de intervenções que violem o artigo 8.º, o que pode abranger anúncios a serviços de remoção de filtros de partículas em websites, redes sociais e outros suportes.

O decreto-lei não estabelece uma proibição geral de colocar logótipos, vinis ou anúncios nas próprias viaturas, e as oficinas reconhecidas como transformadores passam a ter obrigações expressas de documentação dos procedimentos, conformidade técnica, seguro de responsabilidade civil e correção das irregularidades detetadas, enquanto os proprietários continuam responsáveis quando promovem transformações individuais, uma vez que a escolha de uma oficina não dispensa o cumprimento das exigências de homologação.

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