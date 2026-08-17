PplWare Mobile

Nova proposta defende limite único de 100 km/h para veículos a combustão na Europa

· Motores/Energia 5 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Ana Sofia Neto

Tags:

  1. PorcoDoPunjab says:
    17 de Agosto de 2026 às 08:42

    Uma tristeza ver o rumo da Europa.
    Nunca tanto inútil tomou conta de cargos de poder.
    A imbecilidade e estupidez ditam as regras.
    Está bom de ver o destino que nos espera.
    Guardem umas moedas para dar ao barqueiro para pagar a passagem.

    Responder
  2. rui says:
    17 de Agosto de 2026 às 09:08

    Ou estou muito enganado, ou esse senhor não é nada a não ser um agitador no X, ele não tem qualquer peso politico real…
    De qualquer forma não faz qualquer sentido, quando devíamos sim aumentar limites na maioria das auto estradas, 150km/h seria mais do que adequado para grande parte delas sem comprometer segurança.

    Responder
  3. Maçã podre says:
    17 de Agosto de 2026 às 09:16

    mais uma vez… Não é assim que me levam a ir para carrinhos a pilhas que mais parecem gadgets ambulantes.

    aumente-se poder de compra e reduza-se a impostos qe mais tarde só beneficiam quem já tem poder de compra.

    Não vou é divida-me só para satisfazer caprichos ecológicos.

    Se é bom ,melhor e faz melhor pelo planeta, então tem de ser acessível, fim de discussão e o resto são lérias do costume.

    Responder
  4. Toni da Adega says:
    17 de Agosto de 2026 às 09:17

    Com tanta abundância de petróleo barato e este pessoal vem falar em deduzir a “dependência” energética.
    Dependentes estão aqueles que colocaram espelhos em casa.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a renovação das notas de euro?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube

Tape to Share: Google simplifica partilha de ficheiros no Android

Spotatui: Spotify no PC sem gastar RAM

Nano Banana 2 chegou ao Google Earth para criar imagens realistas com IA