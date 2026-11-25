No estado de Nova Iorque, a governadora Kathy Hochul assinou uma lei que limita a cobrança de subscrições e outras taxas posteriores à compra para desbloquear determinadas funcionalidades de veículos, embora a legislação preveja isenções.

O estado de Nova Iorque tornou mais difícil para as fabricantes, os concessionários e os prestadores de serviços terceiros cobrarem valores adicionais aos condutores só para utilizarem funcionalidades que já fazem parte do automóvel. A lei foi assinada esta segunda-feira pela governadora Kathy Hochul e responde a uma tendência crescente na indústria, que nos últimos anos passou a colocar recursos básicos atrás de uma paywall, mesmo depois de o cliente ter concluído a compra do veículo.

O que diz a lei sobre subscrições

O diploma visa concretamente as funcionalidades que dependem de componentes ou hardware já instalados no veículo e que não implicam despesas contínuas para funcionar. O gabinete da governadora apontou como exemplos os bancos aquecidos, a navegação melhorada, a condução sem mãos e as opções de entretenimento.

Num comunicado, Hochul defendeu que quem gasta o seu dinheiro num carro não deve pagar ainda mais por funcionalidades que deviam vir incluídas, e deixou um aviso às marcas: este modelo de negócio, que classificou como enganador, não terá lugar no estado.

A lei entra em vigor a 27 de fevereiro de 2027. Quem a violar poderá enfrentar sanções civis até 250 dólares por ponto de venda e por cada infração.

Um dos exemplos mais flagrantes ocorreu em 2022, quando a BMW começou a cobrar, em alguns mercados fora dos Estados Unidos, pela utilização dos bancos aquecidos, com valores de cerca de 18 dólares por mês, 180 dólares por ano ou 415 dólares para acesso ilimitado. A marca alemã acabou por abandonar a ideia um ano depois, na sequência da reação negativa dos consumidores.

Entretanto, a Toyota cobra oito dólares por mês pelo serviço Remote Connect, que permite ligar o carro à distância e trancar ou destrancar as portas através do smartphone. Em alguns modelos, até o arranque remoto através do comando da chave exige um período de teste ativo ou uma subscrição paga.

As exceções que limitam o alcance

Segundo a informação disponível, a lei deixa uma margem considerável para que as fabricantes continuem a cobrar subscrições. Apesar de alguns dos exemplos destacados pelo gabinete da governadora, ficam excluídas do âmbito da lei as atualizações dos sistemas de navegação, as funcionalidades de infoentretenimento, o Wi-Fi a bordo, as funcionalidades de assistência à condução e de condução autónoma dependentes de software, bem como os serviços ligados que recorrem a redes móveis ou a outras redes de dados para funcionar.

Ou seja, continuarão a existir muitas oportunidades para cobrar valores recorrentes, especialmente à medida que a tecnologia de condução autónoma se torna mais comum. A Tesla, por exemplo, abriu recentemente encomendas do Cybercab, o veículo sem volante, a alguns clientes selecionados. Além do preço de 29.990 dólares, os proprietários terão de pagar 299 dólares por mês para que o carro conduza por si próprio.

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