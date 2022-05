Nova bateria para carros leva 6 minutos para carregar 60%

É indiscutível que o segmento dos veículos elétricos tem crescido bastante. Além disso, as infraestruturas de carregamento têm também vindo a sofrer melhorias e há cada vez mais pontos de carregamento.

Também ao nível das baterias há novidades. Uma nova bateria, inventada por investigadores chineses, leva 6 minutos para carregar 60% de um carro elétrico.

As baterias têm sido um dos pontos menos fortes no segmento dos veículos elétricos. As investigações são muitas e os resultados vão começando a aparecer. A mais recente novidade chega-nos da China, após um grupo de investigadores ter conseguido desenhar uma bateria que leva 6 minutos para carregar 60%. Para se ter uma base de comparação, uma bateria de um Tesla leva cerca de 30 minutos para atingir 80% da carga, isto se for carregada num ponto de super carregaamento.

Qual o "segredo" da nova bateria para veículos?

De acordo com as informações, os investigadores chineses procederam a uma ordenação das partículas de iões de lítio. As baterias elétricas tradicionais, utilizam agentes ligantes para solidificar o ânodo (elétrodo através do qual a carga elétrica positiva flui para o interior de um dispositivo elétrico polarizado).

Isso faz com que essas partículas fiquem distribuídas de forma aleatória dentro da estrutura, o que resulta em tempos de carregamento mais lentos.

Nesta investigação, a equipa chinesa decidiu organizar as partículas em ordem de tamanho e reduzir as lacunas (porosidade) entre elas. A porosidade ficou "mais alta na parte superior, e mais baixa na parte inferior, para que a porosidade média tenha um valor normal”.

Os testes realizados foram feitos em laboratório e demonstraram que a bateria otimizada pode ter até 60% da sua capacidade carregada em 5,6 minutos e 80% em 11,4 minutos.