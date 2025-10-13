Norueguês construiu o seu carro de sonho: Lamborghini Aventador tem peças até do IKEA

Após sete anos de trabalho e largas horas de dedicação, um norueguês deu forma ao Lamborghini Aventador dos seus sonhos. Para isso, reuniu peças de várias lojas, inclusivamente do IKEA.

O sonho nasceu, após ver o filme The Canonball Run, exibido nos cinemas no início dos anos 1980.

Para concretizá-lo, Steinar Thyholdt, de 57 anos, passou grande parte dos últimos sete anos na garagem da sua casa, em Malvik, nos arredores de Trondheim, na Noruega. Ali, construiu um carro desportivo que os entusiastas reconhecerão como um Lamborghini Aventador.

Quase desmaiei quando me sentei no carro.

Admitiu Thyholdt, à NRK, na viagem inaugural, que testou o Lamborghini Aventador até ao Hellsenteret, em Stjørdal.

Sete anos até ao Lamborghini Aventador dos seus sonhos

Para a carroçaria, Thyholdt visitou a Bulgária, Tailândia e Estados Unidos sem sucesso, até que finalmente acabou no México, onde encontrou um "verdadeiro entusiasta".

Mesmo tendo grandes problemas com o idioma, conseguimos entender-nos e ele fez-me uma carroçaria excelente.

A estrutura do carro foi primeiro feita em madeira, e depois soldada em aço. Um BMW 750 importado da Alemanha foi usado como carro de peças. Afinal, tem doze cilindros, tal como o Aventador.

Entretanto, entre outras coisas, o obreiro conseguiu um elevador de janela de um Volvo V70, uma caixa de velocidades de um Audi A8 e molduras de um Volkswagen.

Conforme contado, "o sistema de escape foi um desafio e as peças dos tubos tiveram de ser cobertas". Para isso, Thyholdt comprou "uma pia de louça no IKEA e outra num revendedor de produtos usados, em Stjørdal".

Aparafusei-as e montei-as sobre todos os tubos.

Depois, tanto os faróis dianteiros como o para-brisas são da Lamborghini: algumas das peças mais caras da obra.

Enquanto Thyholdt foi construindo o carro, a Administração Nacional de Estradas da Noruega foi fazendo visitas regulares, assegurando o cumprimento das regras rigorosas que se aplicam às pessoas que constroem os seus próprios veículos.

Modelo handmade alvo de elogios

Estou muito impressionado com o trabalho que ele fez. O Lamborghini é um supercarro avançado, por isso não é um trabalho fácil.

Parabenizou Harald Skjøldt, que possui vários Lamborghinis e é presidente do Lamborghini Klubb Norge.

Embora Thyholdt tenha construído uma cópia, Harald Skjøldt disse ter muito respeito pelo trabalho realizado e, principalmente, pelo fascínio do homem de 57 anos pela Lamborghini.

Além disso, revelou compreender que o sonho tenha surgido dos filmes Cannonball.

O Lamborghini apareceu na cena de abertura. E para todos os rapazes de uma certa idade naquela altura, este era o carro dos sonhos. Não menos importante por causa das lendárias portas em forma de tesoura que se abrem para cima.

Embora um carro deste tipo possa custar centenas de milhares de euros, a cópia de Thyholdt terá custado em torno de um milhão de coroas (cerca de 86 mil euros). Isto, sem contar, claro, o pagamento das horas de trabalho.