Northvolt em negociações para um financiamento crucial de cerca de €200 milhões

A Northvolt estará em negociações para conseguir um financiamento importante de cerca de 200 milhões de euros, segundo fontes familiarizadas com o processo confidencial.

Lançada em 2015 por antigos executivos da Tesla, a Northvolt abriu uma fábrica no norte da Suécia com o objetivo de construir baterias de última geração para veículos elétricos usando energia limpa. A empresa atraiu milhares de milhões em investimento e está, agora, a procurar obter mais, no valor de cerca de 200 milhões de euros.

Conforme vimos há uns dias, as coisas não estão a correr "de vento em popa" para a empresa, que tem mostrado estar com dificuldades.

Afinal, a diminuição da procura, os altos custos e as dificuldades técnicas, a par de uma feroz concorrência chinesa, tornaram a produção de baterias um desafio para as empresas ocidentais.

Financiamento é importante para a sobrevivência da Northvolt

Agora, num exclusivo, a Reuters informou que a Northvolt está em conversações com investidores e credores para garantir cerca de 200 milhões de euros em financiamento. A informação foi avançada por três fontes familiarizadas com o assunto, que não quiseram ser identificadas, por motivo de confidencialidade.

As conversações têm tido lugar esta semana, num momento em que a empresa procura financiamento a curto prazo, além de procurar obter um montante maior de capital.

Atualmente, a fabricante sueca de baterias pretende estabilizar as suas finanças a curto prazo.

Hoje, a Northvolt reforçou uma declaração de 24 de setembro, na qual partilhou que tinha feito progressos significativos no seu esforço para angariar dinheiro.

Ontem, a empresa disse que será capaz de pagar os seus impostos de 287 milhões de coroas suecas (cerca de 25 milhões de euros), que vencem na segunda-feira, respondendo à especulação sobre se seria capaz de o fazer.