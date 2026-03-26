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Nissan Micra elétrico: a pequena revolução urbana da Nissan

· Motores/Energia 4 Comentários

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Autor: Vítor M.

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  1. Yamahia says:
    26 de Março de 2026 às 11:20

    É um r5 com outra roupa.
    Ainda assim diferente do Mitsubishi que veste a mesma roupa do Clio, só muda o crachá.
    Estranho mundo este.

    Responder
    • Vítor M. says:
      26 de Março de 2026 às 13:40

      Estranho? Não estás atento ao mundo automóvel desde… quer nascente. Se não vejamos.

      Em 1999, a Renault constituiu a aliança Renault-Nissan com a Nissan e, desde então, detém 43,5% das ações da Nissan. Em 2016 a Renault-Nissan adquiriu uma participação de 34% na Mitsubishi tornando parte da aliança.

      Não tens é estado atento 😉

      Responder
  2. Freaka says:
    26 de Março de 2026 às 11:22

    A partir de €28.000

    Responder
  3. Carlos Alberto says:
    26 de Março de 2026 às 13:24

    Boas. “…o suficiente para ir do Porto a Lisboa sem tocar num carregador.” Como é possível tal afirmação? A não ser que vá a uma velocidade de de +/- 80 km/h!!! o que não acredito em auto estrada. Porto-Lisboa são 337 kms

    Responder

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