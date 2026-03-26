Nissan Micra elétrico: a pequena revolução urbana da Nissan

Durante décadas, o Nissan Micra foi sinónimo de mobilidade urbana simples, prática e sem complicações. Um daqueles carros que se tornaram parte do quotidiano das cidades europeias, fáceis de conduzir, fáceis de estacionar e, sobretudo, fáceis de viver no dia a dia. Agora, o pequeno utilitário da Nissan prepara-se para escrever um novo capítulo, totalmente elétrico.

Quarenta anos. Cinco gerações. Mais de sete milhões de unidades vendidas por esse mundo fora. E agora, finalmente, dirão alguns, a Nissan decidiu que chegou a hora de dar ao seu utilitário mais carismático uma vida completamente nova. Sem motor a combustão. Sem compromissos.

O Nissan Micra de sexta geração regressa ao segmento B como um veículo 100% elétrico e totalmente conectado. Mas espere, não pense que isto é apenas mais um citadino com ficha. Há mais história aqui do que parece.

De ícone térmico a símbolo da eletrificação

Quem cresceu a ver um Micra estacionado à porta de casa sabe exatamente do que falamos. Era o carro da avó. Era o primeiro carro. Era aquele que cabia em qualquer buraco de estacionamento e que nunca dava problemas. Elegante sem esforço, discreto sem ser apagado.

Nascido em 1982, foi a resposta da marca japonesa à crescente procura por automóveis urbanos compactos e económicos. Estava-se na ressaca do choque petrolífero dos anos 1970 e cada vez mais se procuravam automóveis sem consumos exagerados.

Na altura, a imprensa não foi particularmente entusiasta. Afinal, era mais pequeno e apertado do que a principal concorrência, o design era um pouco estranho para os hábitos de então. Não era um carro revolucionário, dizia-se.

A verdade é que a primeira geração, conhecida internamente como K10, era um carro simples e funcional, com linhas quadradas e motores de pequena cilindrada. Mas conquistou de forma consistente os mercados europeu e asiático, estabelecendo-se como uma alternativa acessível e fiável para condução citadina.

Ao longo das décadas seguintes, o Micra evoluiu. E muito. A geração K11, lançada em 1992, tornou-se especialmente icónica pela sua forma arredondada e simpática, chegando a ganhar o prémio de Carro do Ano na Europa em 1993. A K12, apresentada em 2002, trouxe uma linguagem estética mais moderna e introduziu mais equipamentos de segurança e conforto, consolidando a imagem no segmento.

A quinta geração, revelada em 2017, marcou uma rutura significativa com o passado. O Micra passou a assentar na plataforma CMF-B da aliança Renault-Nissan, tornando-se um carro mais dinâmico, com design mais agressivo e opções de motorização mais potentes.

Contudo, foi também nesta fase que o futuro europeu do modelo começou a ser redefinido, com a Nissan a anunciar que não haveria uma sexta geração convencional para o mercado europeu.

Uma nova era

E eis que o Micra renasce na Europa sob uma forma completamente diferente, 100% elétrico, mas com o mesmo espírito e fiel aos seus princípios. Temos perante nós um automóvel elegante e despretensioso, surgindo agora com uma personalidade assertiva e emissões zero. O que mudou, substancialmente, foi tudo o resto.

Construído sobre a mesma plataforma do novo Renault 5, o Nissan Micra 2025 é mais do que um modelo urbano. É um símbolo da transição para uma mobilidade mais sustentável, inteligente e emocionante.

Sim, partilha bases técnicas com o primo francês, desde logo a plataforma AmpR Small. Não é nenhum segredo e a Nissan não tenta esconder isso. E, honestamente, porque haveria de o fazer? A base é sólida e o Micra sabe muito bem o que quer ser por cima dela.

Design que não pede desculpa

Concebido no Centro de Design Europeu da Nissan (NDE), em Londres, o novo Nissan Micra apresenta um visual exterior renovado e distinto.

Os faróis, repare neles, piscam quando se aproxima do carro. Um gesto pequeno, quase humano. Como se o Micra soubesse que chegou. O modelo combina tecnologia avançada com elementos de design que resgatam a identidade visual das gerações anteriores, mantendo as dimensões compactas ideais para o ambiente urbano.

No centro da personalidade do novo Nissan Micra está a paleta de 14 combinações de cores exteriores, disponível em Pure White, Elegant Silver, Mystery Black, Noble Marine, Authentic Blue e Rebel Red.

Ah, e temos também jantes de 18 polegadas de série, em todas as versões. Pormenor que, neste segmento, não é assim tão óbvio.

O coração: duas baterias, uma filosofia

Aqui chegamos ao essencial. Porque a questão que toda a gente faz sobre qualquer elétrico é sempre a mesma: mas até onde vai?

Com duas versões de bateria disponíveis, o novo Nissan Micra adapta-se a diferentes perfis de condutor e necessidades de mobilidade.

A versão de entrada, com bateria de 40 kWh, oferece uma potência de 120 cv e uma autonomia de até 319 km, ideal para quem privilegia a condução citadina e deslocações diárias.

Já a versão equipada com bateria de 52 kWh eleva a potência para 150 cv e permite percorrer até 415 km com uma só carga.

Quatrocentos e dez quilómetros. Com um citadino. Não é pouca coisa, é, aliás, o suficiente para ir do Porto a Lisboa sem tocar num carregador. Ou seja, o argumento da "ansiedade de autonomia" fica bastante enfraquecido aqui.

E quando é mesmo necessário carregar? Graças ao carregador de 100 kW DC (ou 80 kW na versão de 40 kWh), o carregamento rápido de 15% a 80% demora uns práticos 30 minutos.

Tempo para um café, uma ida à casa de banho, talvez uma mensagem atrasada que se esqueceu de responder. Nada que perturbe o dia.

Existe ainda, e isto é genuinamente útil, a tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), que permite que a bateria elétrica carregue muito mais do que apenas o carro, sejam portáteis, bicicletas elétricas ou equipamentos de campismo.

Para quem vai a festivais de verão ou faz campismo, isto é transformador.

Tecnologia que respeita a inteligência do condutor

O interior. Dois ecrãs de 10,1 polegadas, disponíveis a partir da versão Advance: um atrás do volante e outro central, a cobrir toda a largura do tablier. Google Maps integrado com localização de postos de carregamento em tempo real, incluindo disponibilidade.

Sistema de som Harman Kardon com nove altifalantes. Três modos de condução (Eco, Sport e Comfort), com possibilidade de escolher entre 48 cores de iluminação interior, adaptando o ambiente ao estado de espírito.

Quarenta e oito cores! Alguém na Nissan tem bom humor.

No campo da segurança, o novo Micra traz o sistema de assistência Nissan ProPilot, a par de mais uma série de ADAS que em trajetos diários faz diferença real, sobretudo para condutores menos experientes ou em situações de cansaço.

A condução de um só pedal (o e-Pedal) também está presente e quem já experimentou sabe: depois de habituar, é difícil voltar ao travão convencional.

O Micra no quadro da eletrificação da Nissan

É justo perguntar onde é que o Micra se encaixa na estratégia mais ampla da Nissan.

A resposta é clara. O regresso do Nissan Micra assinala o próximo grande passo na ousada ofensiva de produtos da Nissan na Europa, onde a empresa irá introduzir quatro novos modelos totalmente elétricos até 2027, como parte do seu impulso para a eletrificação, incluindo o novo Nissan LEAF, o JUKE e um modelo do segmento A.

O Micra não é um produto isolado. É um ponta de lança de uma ofensiva. O modelo que vai para a rua primeiro, que tem de provar que a Nissan continua a saber fazer carros que as pessoas querem.

A marca tem como objetivo ser neutra em carbono em todo o ciclo de vida dos seus produtos e operações até 2050, e a Ambition 2030 está no centro dessa visão.

O Micra elétrico não é apenas um produto comercial. É uma promessa feita publicamente.

Porque o Micra importa

Há algo de curiosamente simbólico neste regresso. Como já dissemos, o Micra foi, durante décadas, o carro que democratizou a mobilidade individual em Portugal e em toda a Europa.

Acessível, fiável, sem pretensões. E agora volta num momento em que a eletrificação ainda é, para muitos, sinónimo de exclusividade e de preço proibitivo.

Se o Micra conseguir repetir o papel que sempre teve (ser o carro que qualquer pessoa consegue imaginar a conduzir) então terá feito algo que vai muito além de vender unidades. Terá ajudado a normalizar o elétrico. A torná-lo rotina, em vez de novidade.

E isso, sinceramente, parece mais importante do que qualquer especificação técnica.

O novo Nissan Micra 100% elétrico já está disponível na rede de concessionários Nissan.

No fim do dia, a mobilidade elétrica urbana não é sobre potência pura nem sobre números impressionantes na ficha técnica. É sobre facilidade, fluidez e lógica no uso diário. E isso, o Nissan Micra elétrico entrega, quase com um sorriso contido, mas presente.