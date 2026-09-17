Nissan Kicks, o novo modelo da marca para os condutores europeus

A Nissan vai reforçar a sua oferta na Europa com o novo Kicks e-POWER, um modelo híbrido de nova geração que combina um motor a gasolina com tecnologia de propulsão elétrica. A chegada do novo modelo representa um investimento de cerca de 200 milhões de euros para a fábrica da Nissan, em Sunderland.

A Nissan anunciou planos para lançar um novo modelo na Europa e irá investir cerca de 200 milhões de euros para avançar com a sua produção na fábrica de Sunderland, no Reino Unido, que este ano celebra o seu 40.º aniversário.

O Nissan Kicks é um crossover compacto, com o exclusivo sistema de propulsão híbrido e‑POWER, um design cativante e tecnologia inovadora. Os clientes europeus procuram cada vez mais soluções de eletrificação adaptadas às suas necessidades e o lançamento do Kicks vem reforçar o compromisso da Nissan em disponibilizar opções para diferentes perfis de utilização.

Disse Massimiliano Messina, presidente da Nissan para a região AMIEO, acrescentando que "esta é uma notícia fantástica para a nossa região europeia e demonstra a agilidade e a rapidez com que conseguimos introduzir novos modelos em novos mercados".

Entretanto, o Nissan Kicks é a segunda novidade da marca para a Europa este mês, na sequência do anúncio de um novo veículo elétrico compacto do segmento A, de nome PIXO, a ser apresentado na próxima semana.

Kicks já é vendido em mais de 70 países

Atualmente, a segunda geração do modelo Nissan Kicks é fabricada no Japão, no México e no Brasil para venda a nível mundial. No total, o modelo já ultrapassou os 1,8 milhões de unidades vendidas em mais de 70 países.

Este anúncio marca a estreia do modelo na Europa, acrescentando mais um modelo híbrido e‑POWER à gama.

O Kicks será o décimo modelo a ser produzido na fábrica da Nissan em Sunderland, no nordeste de Inglaterra. A marca possui também um centro de design em Paddington, em Londres, e um centro de investigação e desenvolvimento em Cranfield, em Bedfordshire.

e‑POWER, a tecnologia híbrida exclusiva da Nissan

A fábrica da Nissan em Sunderland já produz o Qashqai com a tecnologia híbrida exclusiva e‑POWER e irá aproveitar essa experiência para fabricar o novo Kicks para os clientes do Reino Unido, da Europa e da Turquia.

Mais de 1,9 milhões de modelos e‑POWER foram vendidos a nível mundial desde o seu lançamento em 2016, incluindo 200.000 modelos Qashqai e‑POWER fabricados no Reino Unido.

O Nissan Kicks será equipado com o sistema de nova geração, lançado em 2025 e totalmente redesenhado para proporcionar mais eficiência energética, emissões reduzidas e um nível superior de conforto.

Segundo a Nissan, o que torna a tecnologia e‑POWER única é o facto de as rodas serem acionadas exclusivamente por um motor elétrico. O motor a gasolina é utilizado apenas para gerar eletricidade e recarregar a bateria de bordo.

Isto significa que os condutores podem desfrutar da resposta instantânea e da aceleração suave e linear de um veículo elétrico, mas com a conveniência e a familiaridade de abastecer num posto de gasolina.

O Nissan Kicks é o 10.º modelo destinado à produção em Sunderland desde 1986, sucedendo-se ao Bluebird, Primera, Micra, Almera, Note, Infiniti Q30, Juke, Qashqai e Leaf.

A partir do próximo ano, Sunderland irá também fabricar o novo Nissan Juke de terceira geração que, pela primeira vez, será 100% elétrico.

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