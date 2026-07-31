Nissan já vendeu mais de 1 milhão de veículos eletrificados na Europa

A Nissan vendeu 1.250.000 veículos eletrificados na Europa desde o lançamento do pioneiro LEAF, em 2010, incluindo cerca de 350.000 veículos 100% elétricos. Entretanto, a gama de veículos eletrificados da marca na Europa será reforçada com um veículo elétrico do segmento A e com o JUKE totalmente elétrico.

A eletrificação está no centro da estratégia da Nissan para a Europa e, segundo a marca, os resultados sustentam esta aposta da marca japonesa.

Até ao momento, a Nissan já vendeu 1,25 milhões de veículos eletrificados no continente europeu, sendo que cerca de 350 mil são 100% elétricos.

Estes números demonstram a experiência, o know-how e a liderança da marca em mobilidade eletrificada e prometem continuar a subir.

Gama europeia da Nissan

Com base na sua posição como a "principal marca automóvel japonesa em veículos elétricos na Europa", nas suas palavras, a Nissan dispõe atualmente da "mais ampla gama de produtos eletrificados da sua história", concebida para oferecer aos clientes "uma maior liberdade de escolha".

Esta gama europeia inclui agora os seguintes modelos:

O novo MICRA elétrico ;

; O LEAF de terceira geração , distinguido como Vencedor Absoluto de 2026 no Women’s Worldwide Car of the Year e recentemente eleito "Carro do Ano de 2026" pela Auto Express;

, distinguido como Vencedor Absoluto de 2026 no Women’s Worldwide Car of the Year e recentemente eleito "Carro do Ano de 2026" pela Auto Express; O Ariya ;

; Os renovados X‑Trail e Qashqai equipados com a tecnologia e‑POWER.

Todos estes modelos demonstram como as diferentes tecnologias eletrificadas da Nissan foram desenvolvidas para responder a vários estilos de vida e necessidades dos clientes.

O futuro na Europa

A gama de veículos eletrificados da Nissan será reforçada nos próximos 12 meses com um veículo elétrico do segmento A e com o Nissan JUKE totalmente elétrico, oferecendo aos clientes europeus uma escolha de quatro veículos Nissan 100% elétricos.

O cliente está no centro de tudo o que fazemos e, por isso, estamos entusiasmados por disponibilizar opções eletrificadas adequadas a todas as necessidades.

Afirmou Clíodhna Lyons, vice-presidente regional de Planeamento de Produto e Serviços da Nissan AMIEO, acrescentando que o objetivo da marca é "dar aos clientes a confiança e a liberdade para escolher o veículo eletrificado que melhor se adapta ao seu estilo de vida, contribuindo simultaneamente para a transição da Europa para um futuro cada vez mais eletrificado".

Nissan aposta numa oferta ampla

A gama de veículos eletrificados da Nissan reflete a sua estratégia de longo prazo na Europa: oferecer aos clientes uma maior escolha em termos de tecnologias, segmentos e níveis de preço.

Por reconhecer que os clientes têm diferentes estilos de vida, hábitos de condução e acesso a infraestruturas de carregamento, procura oferecer diferentes tecnologias de eletrificação.

Desta forma, a marca torna a condução eletrificada mais acessível, ao mesmo tempo que apoia a transição da região para uma mobilidade eletrificada.

Sistema e-Power como motor de sucesso

A tecnologia e‑POWER está no centro da estratégia de eletrificação da Nissan, um sistema de propulsão eletrificado exclusivo da marca, no qual um motor a gasolina de elevada eficiência gera eletricidade, enquanto um motor elétrico é o único responsável por movimentar as rodas.

O sistema proporciona uma experiência de condução semelhante à de um veículo elétrico, sem necessidade de carregamento externo.

Este sistema de propulsão está disponível no Nissan Qashqai e no renovado Nissan X‑Trail, associado à tecnologia de tração integral e‑4ORCE.

Crescimento da mobilidade elétrica na Europa

Conforme citado pela Nissan, num comunicado, veículos híbridos e elétricos continuam a registar um crescimento sustentado na Europa.

Dados da Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA) confirmam que os automóveis eletrificados representaram 61,3% do total de novos registos de automóveis na União Europeia em 2025, face aos 51,7% registados em 2024.

O ano passado ficou também marcado pelo facto de os modelos híbridos elétricos terem ultrapassado os veículos a gasolina como a motorização com maior quota de mercado, atingindo 34,5%.

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