Nissan GT-R bate Tesla Model S Plaid em corrida. Veja o vídeo!

O mundo automóvel atrai uma grande percentagens de pessoas, especialmente se falarmos de carros mais potentes, como os de corrida. E, nestes, uma das características inconfundíveis são os roncos dos motores. Mas tal também pode estar prestes a mudar com o aparecimento de cada vez mais carros elétricos.

Mas há agora um curioso vídeo a circular que mostra uma competição de corrida entre um Nissan GT-R e um Tesla Model S Plaid. Mas o grande vencedor não foi o elétrico de Elon Musk.

Nissan GT-R bate Tesla Model S Plaid em corrida

Um recente vídeo mostra uma corrida entre um Nissan GT-R e um Tesla Model S Plaid. Esta foi uma experiência muito interessante de se ver, especialmente porque neste género de partidas estamos habituados a ouvir o forte roncar dos motores. No entanto, no vídeo em questão conseguimos ouvir o ronco do poderoso carro da fabricante japonesa a contrastar com o silencioso, mas também potente, elétrico da empresa de Elon Musk.

Os carros Tesla dispensam apresentações e rapidamente se tornaram em veículos bastante populares, atrativos e desejados pelos condutores. Especificamente o Model S Plaid, que chegou em meados do ano passado, oferece uma mega aceleração. E a versão topo de gama desta gama pode alcançar uma velocidade de 320 km/h, sendo ainda capaz de chegar aos 100 km/h em apenas 1,99 segundos. Claro que tudo isto tem um preço e o Tesla Model S Plaid tem um valor superior a 100 mil dólares, nos EUA.

Já o Nissan GT-R, de acordo com o vídeo do canal do YouTube Drag Racing and Car Stuff, foi modificado com mods que aumentaram o seu desempenho para mais de 1.200 cavalos. Assim, o carro que já sem modificações era bem rápido, conseguiu superar o elétrico de Elon Musk. Veja o vídeo:

Tal como podemos ver, e mais concretamente ouvir, no vídeo, apenas se ouve o característico ronco por parte do carro da Nissan.

Alguns comentários deixados no vídeo indicam que “o carro elétrico mais potente feito pelo homem mais rico do mundo” ainda consegue ser derrotado por um carro com motor de combustão interna.

Contudo, apesar de não ter ganho, o Model S Plaid, que não teve nenhuma modificação, também conseguiu uma prestação interessante nesta corrida. Mas o reconhecimento vai sobretudo para o carro japonês.