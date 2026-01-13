Nissan Aura NISMO RS Concept: motorização e‑POWER e tecnologias do desporto motorizado

A Nissan apresenta o novo Aura NISMO RS Concept, que integra motorização e‑POWER e tecnologias derivadas do desporto motorizado. O modelo compacto desportivo de alto desempenho combina design agressivo com sistema e‑POWER oriundo do Nissan X‑Trail NISMO. A servir como plataforma de validação técnica, poderá evoluir para veículo de produção.

O Nissan Aura NISMO RS Concept é um modelo compacto desportivo com elevadas capacidades desportivas que evolui a partir do Aura NISMO, incorporando um estilo agressivo e soluções aerodinâmicas otimizadas, com um aumento significativo na potência entregue às rodas graças ao sistema e‑POWER do Nissan X‑Trail NISMO.

Concebido como um exercício de validação técnica, o concept car utiliza as tecnologias aperfeiçoadas através da produção em série e a experiência adquirida no deporto motorizado.

A Nissan está a avaliar o potencial de transformar este concept car num veículo de produção.

Design específico

O design exterior desenvolve o conceito "Agile Electric City Racer" do Aura NISMO, adotando um estilo mais musculado e orientado para o desempenho, com superfícies acentuadas. Para-lamas mais largos e uma redução de 20 mm na altura ao solo proporcionam um centro de gravidade mais baixo e uma silhueta mais agressiva.

As melhorias aerodinâmicas incluem spoiler dianteiro, saias laterais, difusor traseiro com os detalhes vermelhos icónicos da NISMO, guarda-lamas dianteiros otimizados para o fluxo de ar, divisores de ar laterais e um spoiler traseiro dedicado.

Todos estes elementos foram concebidos para melhorar a força descendente e reduzir o arrasto. O acabamento exclusivo Dark Matte NISMO Stealth Gray garante uma aparência consistente da superfície, independentemente da intensidade da luz solar.

Desenvolvimento das capacidades dinâmicas

O conceito aproveita anos de engenharia em desportos motorizados para elevar todos os aspetos da performance desportiva, incluindo aceleração, manobrabilidade e travagem.

Junta o formato leve do Aura NISMO com a motorização e‑POWER de alta potência do X‑Trail NISMO, o sistema híbrido da Nissan, proporcionando um aumento significativo na resposta do pedal e transformando a dinâmica de condução.

A carroçaria mais larga amplia a postura do veículo e reforça a estabilidade em estradas retas e sinuosas. Os pneus de alta aderência e a tecnologia de controlo integral e‑4ORCE afinada pela NISMO proporcionam uma tração e um desempenho impressionantes nas curvas.

O desempenho de travagem é melhorado por pinças de pistão oposto de grandes dimensões (quatro pistões à frente e dois atrás), garantindo uma potência de travagem segura, apesar do aumento de peso de cerca de 100 kg em relação ao Aura NISMO.

A Nissan e a NMC planeiam continuar a desenvolver o conceito para possíveis aplicações em competição, além de uma potencial comercialização no futuro em alguns mercados internacionais (Portugal não previsto).

De acordo com a nossa estratégia Re:Nissan, estamos empenhados em introduzir modelos emocionantes a um ritmo que agrade aos clientes. Estamos extremamente satisfeitos por revelar o Aura NISMO RS Concept como a nossa primeira oferta nascida da nossa experiência coletiva na NMC. Desde o início, a NISMO tem-se dedicado ao desporto motorizado com a convicção de levar as pessoas e a tecnologia ao limite para alcançar a vitória.

Afirmou Yutaka Sanada, presidente e diretor-executivo da NMC, explicando que "essa paixão tem impulsionado a inovação e o entusiasmo máximo; e continuaremos a esforçar-nos para oferecer isso aos clientes e fãs em todo o mundo".

Algumas especificações do Nissan Aura NISMO RS Concept

Com 4262 mm de comprimento, 1880 de largura e 1485 mm de altura, o Aura NISMO RS Concept pesa 1490 kg e assegura uma distância entre eixos de 2580 mm.

O motor traseiro consegue uma potência máxima de 100 kW e 195 Nm de binário, e o motor da frente assegura 150 kW de potência máxima e 330 Nm de binário.

O Aura NISMO RS Concept foi revelado no Salão Automóvel de Tóquio 2026, pela Nissan Motor Co., Ltd. e a Nissan Motorsports & Customizing Co., Ltd. (NMC).