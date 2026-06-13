PplWare Mobile

Nem todos pagam IUC! Descubra se tem direito à isenção

· Motores/Energia 2 Comentários

Acompanhe o Pplware no Google Notícias

Propor Revisão Proponha uma correção, faça uma sugestão

Autor: Pedro Pinto

Tags:

  1. Max says:
    13 de Junho de 2026 às 15:24

    Toda agente percebeu que a) os 100% elétricos a bateria (BEV), e b) os elétricos com célula de combustível a hidrogénio (FCEV) ou com motor de combustão a hidrogénio – não pagam IUC?
    É o que diz o artigo 5.º do Código do IUC, alínea e). Estão isentos de IUC:
    e) “Veículos (…) exclusivamente elétricos ou movidos a energias renováveis não combustíveis”.
    “E os híbridos?” – perguntais vós. Há impostos em que têm reduções – mas no IUC o valor é determinado segundo o mesmo critério dos com motor de combustão (a combustível fóssil): a cilindrada do motor de combustão e as emissões de CO2.
    E os com motor de combustão (a combustível fóssil)? Pagam uma redicularia de IUC.

    Responder
  2. Max says:
    13 de Junho de 2026 às 15:28

    Correção à últma linha do meu comentário acima: E os com motor de combustão (a combustível fóssil) – matriculados antes de julho de 2007? Pagam uma redicularia de IUC.

    Responder

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title="" rel=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Aviso: Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.

PUB

Newsletter Pplware

Newsletter Pplware

Questão Semanal

Concorda com a proibição da publicidade a jogos e apostas online?

Ver Resultados

Loading ... Loading ...

Arquivo de Questões

PUB

Velocímetro Pplware

Velocímetro do Pplware

Teste a velocidade da sua Internet

Categorias

Arquivo

Canal de Youtube