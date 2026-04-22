Não estranhe se o vir na estrada: este camião elétrico autónomo não tem cabina
Uma startup californiana acaba de apresentar ao mundo um camião elétrico sem cabina capaz de operar de forma completamente autónoma. De nome Humble Hauler, o veículo promete transformar a forma como as mercadorias circulam em armazéns, portos e estaleiros ferroviários.
A Humble Robotics apresentou uma proposta que poderá ser vencedora. Em vez de adaptar um camião convencional à condução autónoma, construiu de raiz uma plataforma pensada exclusivamente para esse fim.
Ao eliminar a cabina tradicional, a Humble Robotics criou efetivamente um atrelado motorizado que pode ser adaptado às necessidades de cada empresa de logística.
O resultado é uma plataforma 20% mais leve do que os semi-reboques tradicionais concebidos para o mesmo fim, sem as variáveis associadas à cabina, como diferentes raios de viragem, comprimentos e larguras.
Uma plataforma modular e versátil
Um dos pontos mais interessantes do Humble Hauler é a sua flexibilidade. A plataforma utiliza uma interface universal de encaixe e rotação que permite aos operadores aumentar ou reduzir o comprimento do veículo consoante o tipo de carga.
Conforme notado pelo Inside EVs, no website da empresa é possível ver várias configurações, desde uma betoneira de seis rodas até veículos de oito rodas capazes de transportar contentores.
A plataforma modular pode ainda ser rebocada por um trator convencional, facilitando a integração com frotas já existentes.
Camião elétrico autónomo para espaços controlados
A Humble Robotics ainda não divulgou todos os detalhes técnicos do Hauler.
Contudo, sabe-se que o veículo conta com dois eixos elétricos, uma autonomia máxima de 320 km e uma velocidade máxima de 90 km/h. Antes de qualquer julgamento, a empresa já clarificou que este não é um veículo de longa distância.
Por sua vez, foi concebido para ambientes controlados como armazéns, estaleiros ferroviários e portos marítimos, onde pode operar de cais em cais sem qualquer intervenção humana.
De qualquer forma, para garantir essa autonomia total, o Humble Hauler está equipado com um conjunto de sensores de Nível 4, incluindo várias câmaras e radares que permitem uma visão de 360 graus da envolvente.
O que distingue esta solução da concorrência é a utilização de modelos de visão-linguagem-ação (em inglês, VLA) desenvolvidos internamente, que permitem ao veículo raciocinar sobre o ambiente e tomar decisões corretas mesmo em situações inéditas.
Segundo a empresa, isto representa um avanço significativo em termos de segurança e rapidez de entrada no mercado.
Um mercado de 900 mil milhões de dólares na mira
Por detrás do projeto está Eyal Cohen, fundador e diretor-executivo da Humble Robotics, com passagem pela Apple, Uber e Waabi, onde trabalhou em soluções para condução autónoma, veículos elétricos e logística.
Pela primeira vez, o transporte de mercadorias pode ser totalmente automatizado até à doca de carregamento. Estamos a tornar o transporte de mercadorias sustentável, seguro e eficiente de uma forma que ninguém julgava possível.
Afirmou Cohen, cuja ambição, bem como a capacidade de execução da sua equipa, se reflete no facto de o primeiro protótipo ter sido construído em menos de seis meses.
A startup já angariou 24 milhões de dólares em financiamento de capital inicial, liderado pela Eclipse, com a participação da Energy Impact Partners e outros investidores.
Atualmente, a empresa já está a trabalhar com líderes de mercado em logística e cadeias de abastecimento para iniciar programas-piloto de testes autónomos e comercialização.
O objetivo é uma parte da indústria de transporte de mercadorias por camião, avaliada em 900 mil milhões de dólares.
Se a tecnologia cumprir o que promete, o Humble Hauler pode ser o ponto de partida para uma transformação profunda na forma como o mundo move as suas mercadorias.
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