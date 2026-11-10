Tem apenas três rodas, mas supera o Ferrari Enzo na relação peso/potência

O Salão Internacional da Moto de Milão, EICMA 2026, costuma ser palco de algumas das máquinas de duas rodas mais impressionantes do mundo. Contudo, este ano, uma das grandes surpresas chegou da China e tem três rodas.

Chama-se MTPEAK One-All e promete prestações capazes de rivalizar com alguns dos mais emblemáticos superdesportivos.

Um triciclo com desempenho de superdesportivo

À primeira vista, o MTPEAK One-All parece uma mistura entre um automóvel de competição clássico, um roadster dos anos 60 e uma embarcação desportiva.

A configuração é invulgar. Duas rodas à frente, uma atrás e um habitáculo aberto. Contudo, por baixo da carroçaria de inspiração retro esconde-se uma engenharia bastante sofisticada.

O grande destaque é a relação peso/potência de 370 cavalos por tonelada, um valor que ultrapassa os cerca de 360 cv/tonelada do lendário Ferrari Enzo e que o coloca próximo do Lamborghini Aventador.

O projeto pertence à chinesa GuangYu Industrial, uma empresa com cerca de 30 anos de experiência em engenharia e fabrico de precisão, que pretende entrar no segmento dos veículos desportivos exclusivos.

Motor turbo de 2 litros e caixa de nove velocidades

O One-All utiliza um motor de quatro cilindros, com 2,0 litros e turbocompressor, instalado numa posição central.

Este bloco desenvolve 165 kW (aproximadamente 224 cv) e 385 Nm de binário, transmitidos à única roda traseira através de uma caixa automática de nove velocidades.

Ao contrário de outros triciclos desportivos, frequentemente equipados com motores de motociclos, esta solução oferece uma entrega de potência mais progressiva e um binário considerável a baixas rotações. A velocidade máxima anunciada é de 180 km/h.

A estrutura utiliza um chassis tubular em aço cromo-molibdénio, revestido por painéis de fibra de carbono. Esta combinação permite obter elevada rigidez estrutural e reduzir o peso.

A distribuição de massas é de 50:50 entre os eixos, enquanto a suspensão dianteira utiliza braços duplos sobrepostos.

Para controlar toda esta potência, o fabricante instalou travões carbocerâmicos ventilados, complementados por controlo eletrónico de estabilidade.

Na traseira destaca-se um enorme pneu com 305 mm de largura, responsável por transmitir toda a potência ao asfalto.

Mais rápido do que um Polaris Slingshot?

O MTPEAK One-All entra num segmento onde encontramos propostas como o Polaris Slingshot, o Morgan Super 3 e o Campagna T-Rex RR.

O Polaris Slingshot, por exemplo, consegue acelerar dos 0 aos 96,6 km/h em aproximadamente 5,3 segundos.

Tendo em conta a relação peso/potência anunciada, o novo triciclo chinês poderá conseguir um tempo inferior. Contudo, o fabricante ainda não divulgou números oficiais de aceleração.

O objetivo da MTPEAK não é produzir grandes quantidades, mas oferecer uma experiência de condução exclusiva, com uma máquina concebida para privilegiar as sensações ao volante.

“A estrutura é complementada por um quadro espacial em aço cromoly, painéis da carroçaria em fibra de carbono, travões ventilados em carbono-cerâmica, uma distribuição de peso de 50:50 e pneus traseiros de 305 mm, tudo fabricado de acordo com as rigorosas normas da indústria automóvel.»2GuangYu Motorcycle Co., Ltd. / MTPEAK

Produção limitada a 100 unidades em 2027

A produção está prevista para 2027 e deverá ficar limitada a apenas 100 exemplares para todo o mundo, com possibilidades de personalização individual. O preço ainda não foi anunciado.

Como referência, o Morgan Super 3 custa aproximadamente 54.000 dólares (48.300 euros), enquanto o Campagna T-Rex RR ronda os 65.000 dólares (58.100 euros).

Considerando a construção em fibra de carbono, os travões carbocerâmicos e a produção extremamente limitada, estima-se que o One-All possa ultrapassar estes valores.

O MTPeak One-All deverá entrar em produção em série muito limitada em 2027. GuangYu Motorcycle Co., Ltd. / MTPEAK

A GuangYu pretende desenvolver e fabricar internamente grande parte dos componentes, aproveitando a sua experiência industrial para reduzir a dependência de fornecedores externos.

Ainda não existem informações sobre a eventual comercialização ou homologação do One-All em Portugal.

Num mercado cada vez mais dominado pela eletrificação e pela condução assistida, este triciclo chinês aposta precisamente no contrário: uma máquina mecânica, exclusiva e construída para quem continua a procurar emoções fortes ao volante.