Um relatório da KPMG indica que cerca de metade dos motoristas de TVDE é portuguesa e que 29% têm licenciatura ou pós-graduação, mas 49% apontam a falta de alternativas profissionais como principal razão para a escolha.

Um relatório da KPMG intitulado “Flexibilidade, autonomia e a profissão de motorista de TVDE no mercado de trabalho moderno” baseia-se num inquérito a mais de mil motoristas realizado já depois da entrada em vigor da nova lei do setor.

Quem são os motoristas e porque escolheram a atividade

Segundo o relatório:

Cerca de metade dos motoristas tem nacionalidade portuguesa;

29% possuem licenciatura ou pós-graduação;

16% têm formação técnica ou profissional especializada;

49% concluíram o ensino secundário.

Mais de metade dos inquiridos estava empregada no setor privado ou no Estado antes de passar a conduzir um TVDE, apenas um em cada cinco era trabalhador independente e uma proporção menor encontrava-se sem emprego. Assim sendo, de acordo com o relatório, a atividade parece atrair pessoas de diferentes situações no mercado de trabalho e não apenas desempregados.

Ainda assim, nem sempre a escolha coincide com uma vontade assumida, tendo em conta que 49% dos motoristas indicam a falta de alternativas profissionais como principal razão para terem ingressado na atividade, contra 16% que referem o desejo de trabalhar por conta própria e 6% que apontam a necessidade de um rendimento adicional.

A KPMG salienta que o facto de alguém ter estado empregado não significa necessariamente que dispusesse de oportunidades profissionais equivalentes quando decidiu entrar no setor, enquanto Mário de Morais, diretor-geral da Bolt Portugal, uma das empresas dinamizadora do estudo, admite que a atividade possa ser mais atrativa por permitir um horário flexível, por o rendimento depender do esforço despendido e por o motorista ter um carro disponível sem pagar seguro nem manutenção.

Rendimentos, horas de trabalho e perceção da profissão

Para um quarto dos motoristas, o rendimento do agregado familiar provém na totalidade da atividade, e mais de metade refere que o que ganha nos TVDE corresponde a, pelo menos, 50% do rendimento da família. Segundo o artigo:

40% dos profissionais recebem menos de mil euros;

dos profissionais recebem menos de mil euros; 30% entre mil e 1500 euros;

entre mil e 1500 euros; 30% mais de 1500 euros.

Não fica claro, contudo, se se trata de valores mensais, brutos ou líquidos.

Entretanto, quase dois terços trabalham mais de 40 horas por semana e outros 15% entre 31 e 40 horas, e o relatório assinala uma forte associação entre os rendimentos declarados e a intensidade do tempo de trabalho, ou seja, por norma, para ganhar mais também é preciso trabalhar mais horas.

Os motoristas consideram ainda que não recebem o reconhecimento adequado por parte da sociedade e muitos referem a persistência de ideias preconcebidas sobre a profissão. Assim, embora valorizem a flexibilidade, a autonomia e o acesso à procura proporcionados pelas plataformas, a maioria afirma que, neste momento, não recomendaria a atividade a alguém que procurasse uma oportunidade de obter rendimento.

Número de motoristas, língua portuguesa e segurança

Mário de Morais considera errada a ideia de que existem motoristas a mais em Portugal e afirma que o setor está “muito longe” de ter atingido o limite que o mercado permite. Dados do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), citados pelo Expresso, apontam para 42,5 mil motoristas de TVDE em atividade.

O estudo não faz referência à questão da língua, mas a lei que entrou em vigor em setembro exige aos motoristas um domínio funcional do português, e o diretor-geral da Bolt Portugal garante que, em 2027, 99,9% dos motoristas falarão a língua.

Para justificá-lo, explica que 70% já a falam, pois metade tem nacionalidade portuguesa e 25% é do Brasil, e que, desde 2025, os exames passaram a ser realizados nos centros do IMT e em português, o que levará a que, “rapidamente”, a esmagadora maioria domine a língua.

Na perspetiva de Mário de Morais, há cada vez menos preconceitos, mas é difícil dissipá-los, por as narrativas que os alimentam estarem ligadas a questões políticas que, na sua opinião, nada têm a ver com os TVDE.

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