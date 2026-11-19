Fala-se muito do avanço da China nos carros elétricos, mas os dados contam uma história bem menos radical. Uma investigação da cátedra PEM da Universidade RWTH Aachen, na Alemanha, cruzou análises próprias com a base de dados DARWIN para avaliar 115 motores elétricos de 80 veículos produzidos entre 2019 e 2025. O trabalho alarga um estudo anterior de 2025 e traz um veredito que surpreende quem esperava uma arquitetura oposta à ocidental.

Na base mecânica e eletromagnética, os propulsores chineses, europeus e norte-americanos seguem quase a mesma receita.A estrutura das carcaças, a geometria do estator e do rotor e a gestão térmica nos modelos mais recentes pouco mudam de continente para continente.A verdadeira diferença está nos pormenores de engenharia e nos materiais escolhidos.

Magnésio e cobre: onde motores chineses ganham

É na balança que a indústria chinesa se demarca logo à partida. Na amostra avaliada pelo trabalho alemão, publicado na revista científica Energies, as carcaças em ligas de magnésio surgiram apenas em fabricantes da China.Perante o alumínio que as marcas europeias continuam a usar, esta escolha corta entre 20% e 30% no peso da peça.

As opções divergem também nas ligações elétricas internas. Os construtores chineses recorrem com frequência a barramentos com revestimento em pó, enquanto na Europa predominam conjuntos de cobre integrados em polímeros.Por trás disto estão razões muito concretas: acesso local a matérias-primas, custos de mão de obra, regras ambientais e o equilíbrio entre preço final e durabilidade.

Não há truques escondidos no interior destes motores. Como maior mercado mundial de mobilidade elétrica, a China dita o ritmo da afinação ao pormenor, focada na produção em massa e em espremer cada grama de material sem perder rendimento.

Rotações extremas e arrefecimento a óleo nos elétricos

A evolução comum a todos os mercados vê-se na potência arrancada ao mesmo volume. Desde 2019, a densidade de potência média de pico dos motores síncronos de ímanes permanentes cresceu cerca de 45%.O salto veio sobretudo da velocidade de rotação: entre 2020 e 2022 muitos blocos trabalhavam entre 8000 e 17.000 rpm, mas hoje as 20.000 rpm já são normais e certas unidades chegam às 30.500 rpm.

Rodar a este ritmo obriga a transmissões mais exigentes, com a relação de transmissão média a subir de 9,45 para 11,48 nos últimos anos, além de um controlo apertado das vibrações. Para lidar com o calor extra, o arrefecimento direto a óleo do rotor e do estator ganha espaço frente à camisa de água habitual. O conjunto fica mais compacto, mas impõe às fábricas uma estanquidade muito mais rigorosa nos pacotes de chapas magnéticas.