Motociclistas: o que significa quando esticam a perna?
Na estrada, especialmente entre motociclistas, há gestos que funcionam como uma verdadeira linguagem própria. Já se questionou porque é que os motociclistas esticam a perna na estrada?
Significado mais comum é: agradecer/obrigado
Se já viu um motociclista estender uma perna para o lado ou ligeiramente para fora enquanto circula, saiba que, na maioria dos casos, este gesto não é aleatório. O significado mais comum é simples: agradecer.
Quando um condutor facilita uma ultrapassagem, cede passagem ou demonstra cortesia na estrada, muitos motociclistas respondem esticando a perna direita como forma de agradecimento.
Isto acontece porque:
- Tirar a mão do guiador pode ser menos seguro em determinadas situações
- A mão esquerda pode estar ocupada com a embraiagem
- O gesto da perna é mais discreto, rápido e seguro
Em alguns contextos, o gesto pode igualmente servir para alertar outros motociclistas sobre: obstáculos na via, buracos, perigos inesperados e alterações nas condições da estrada.
Para quem conduz carro, compreender este gesto ajuda a interpretar melhor o comportamento dos motociclistas e promove uma convivência mais segura entre todos os utilizadores da via.
O gesto da perna dos motociclistas é, na maioria das vezes, uma forma de comunicação positiva: um simples “obrigado” ou um alerta de segurança. Na próxima vez que vir este movimento, já sabe, pode estar perante um sinal de cortesia típico do universo motard.
Se eu fosse o motociclista na foto eu preocupava-me é com o carro que vai à frente… lol
E eu pensava (porque já VI !!) , que era para a um pontapé na viatura que vão a ultrapassar 🙂
Exacto, estender pernas e brincar na estrada parece ser um regra para motociclistas, até ficarem estendidos no chão