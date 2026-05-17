Motociclistas: o que significa quando esticam a perna?

Na estrada, especialmente entre motociclistas, há gestos que funcionam como uma verdadeira linguagem própria. Já se questionou porque é que os motociclistas esticam a perna na estrada?

Significado mais comum é: agradecer/obrigado

Se já viu um motociclista estender uma perna para o lado ou ligeiramente para fora enquanto circula, saiba que, na maioria dos casos, este gesto não é aleatório. O significado mais comum é simples: agradecer.

Quando um condutor facilita uma ultrapassagem, cede passagem ou demonstra cortesia na estrada, muitos motociclistas respondem esticando a perna direita como forma de agradecimento.

Isto acontece porque:

Tirar a mão do guiador pode ser menos seguro em determinadas situações

A mão esquerda pode estar ocupada com a embraiagem

O gesto da perna é mais discreto, rápido e seguro

Em alguns contextos, o gesto pode igualmente servir para alertar outros motociclistas sobre: obstáculos na via, buracos, perigos inesperados e alterações nas condições da estrada.

Para quem conduz carro, compreender este gesto ajuda a interpretar melhor o comportamento dos motociclistas e promove uma convivência mais segura entre todos os utilizadores da via.

O gesto da perna dos motociclistas é, na maioria das vezes, uma forma de comunicação positiva: um simples “obrigado” ou um alerta de segurança. Na próxima vez que vir este movimento, já sabe, pode estar perante um sinal de cortesia típico do universo motard.