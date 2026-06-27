O cenário da Tesla na Europa não tem sido positivo. A empresa de Elon Musk tem caído nas vendas e está cada vez menos no radar das escolhas dos consumidores. Maio parece ter quebrado essa tendência e a Tesla voltou ao topo. O Model Y e o Model 3 regressam triunfalmente à Europa e a Tesla esmaga a concorrência.

Model Y e Model 3 regressam triunfalmente à Europa

O cenário atual é muito favorável para a venda de carros elétricos. Cada vez mais condutores estão dispostos a optar por veículos movidos a bateria, graças a modelos cada vez mais atraentes. Como resultado, nada menos que 268.487 carros elétricos foram vendidos na Europa em maio de 2026, representando um aumento de 39,1% em comparação com maio de 2025.

As projeções estimam que um quarto de todos os veículos elétricos vendidos no mundo este ano serão elétricos. Esta é uma ótima notícia, mas mascara algumas disparidades. Na Europa, os grandes vencedores de maio são, no mínimo, inesperados. Apesar dos repetidos apelos ao boicote, a Tesla volta a liderar o mercado.

O Model Y ficou em primeiro lugar com uma ampla vantagem, com 17.183 unidades entregues, representando um aumento de 68,3% em relação a maio de 2025. O Model 3 ocupa o segundo lugar com 9.566 unidades, um crescimento espetacular de 198,2%. Não há segredo por detrás deste sucesso. Apesar de já terem uma certa idade, o Model Y e o Model 3 continuam a ser excelentes veículos com uma relação custo-benefício difícil de superar.

Tesla esmaga a concorrência que não está a abrandar

O Skoda Elroq complete o pódio com 9.549 unidades vendidas, representando um modesto aumento de 3,5%. Em quarto lugar, o Renault 5, com 7.390 unidades vendidas. Um aumento significativo de 64,7%. Prestes a ser substituído pelo modelo remodelado, o Volkswagen ID. 3 surge logo atrás do francês, com 7.200 unidades vendidas.

É muito positivo um veículo no seu quinto ano! Sem dúvida, os concessionários estão a oferecer descontos atraentes. O automóvel compacto é ainda seguido por dois primos: o Skoda Enyaq, com 7.046 unidades, e o Volkswagen ID. 4, com 6.271 unidades. O oitavo lugar é ocupado por um carro chinês, e não é nem um BYD, nem um MG.

Trata-se do pequeno Leapmotor T03, que está a sair-se bem com 5.826 unidades vendidas, um aumento de 502,5% em relação a maio de 2025. O BMW iX3 segue com 5.518 unidades, enquanto o Mercedes CLA entra no top 10 com 5.023 unidades. Dado o sucesso do carro alemão, é uma posição bem merecida.