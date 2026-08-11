MOBI.E: há novos recordes na rede de carregamentos elétricos! Vamos conhecê-los

Em julho, mais de 258 mil utilizadores distintos recorreram à infraestrutura ligada à MOBI.E, um aumento de 89% face ao mesmo mês do ano passado. Mas há mais recordes.

O mês de julho ficou ainda marcado por vários recordes. Pela primeira vez, a rede ultrapassou a fasquia de um milhão de carregamentos num único mês, representando um crescimento de 30% relativamente a julho de 2025.

Mais carregamentos e mais energia consumida

O aumento da utilização da rede também teve impacto no consumo de eletricidade. Durante julho foram consumidos mais de 25 mil MWh, um valor recorde e que representa um crescimento de 35% em termos homólogos.

Os dados mostram assim que não só existem mais utilizadores de veículos elétricos, como estes estão também a recorrer cada vez mais à infraestrutura pública de carregamento.

No final de julho, a rede pública conectada à MOBI.E contava com 8.239 postos de carregamento, correspondentes a 15.680 pontos de carregamento espalhados pelo território nacional.

Quase 40% dos postos já permitem carregamento rápido

A evolução não acontece apenas no número de postos. A infraestrutura tem também aumentado a sua capacidade de carregamento.

Dos 8.239 postos existentes no final de julho, 3.268 disponibilizavam carregamento rápido ou ultrarrápido. Este número representa cerca de 39,7% de toda a rede, permitindo aos condutores reduzir significativamente o tempo necessário para carregar os seus veículos.

Mais veículos elétricos significam também menos emissões

O crescimento da mobilidade elétrica tem igualmente impacto nas emissões de carbono.

Só durante o mês de julho, a utilização da rede MOBI.E permitiu evitar a emissão de mais de 20 mil toneladas de CO₂. Segundo a MOBI.E, este valor corresponde à capacidade anual de retenção de carbono de aproximadamente 340 mil árvores urbanas com 10 anos.

A redução de emissões equivale ainda às emissões anuais de cerca de 4.200 pessoas ou a mais de 7,6 milhões de litros de gasóleo que deixaram de ser consumidos.

Considerando o período entre janeiro e julho de 2026, a MOBI.E estima que tenham sido evitadas mais de 118 mil toneladas de CO₂.