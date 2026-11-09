Milhões de inspeções revelam uma fragilidade dos carros elétricos

Dados de milhões de inspeções no Reino Unido indicam que os carros elétricos com três a oito anos têm pneus abaixo do limite legal ou com cortes graves com mais frequência do que os carros a gasolina da mesma idade.

Os carros elétricos têm vantagens conhecidas face aos de combustão, como a menor necessidade de manutenção devido ao menor número de peças móveis, uma condução mais suave, sem as vibrações do motor nem as passagens de caixa, e a travagem regenerativa, que ajuda a reduzir o desgaste das pastilhas. Não obstante, há um aspeto em que a sua conceção poderá jogar contra os proprietários, uma vez que os pneus parecem ser mais afetados.

O que dizem os números

De acordo com a Autocar, que cita um estudo da New Automotive, organização de análise de dados sobre transportes, por cada 1000 inspeções obrigatórias (em inglês, MOT) a veículos com três a oito anos, 26 elétricos tinham a banda de rodagem abaixo do limite legal, contra 18 carros a gasolina.

Os cortes que chegam às cordas do pneu foram registados em cerca de 30 de cada 1000 inspeções a elétricos, face a 14 nos a gasolina, numa análise que abrangeu 1,6 milhões de inspeções a elétricos e 17,9 milhões a veículos de combustão.

Por sua vez, a associação britânica de fabricantes de pneus (em inglês, BTMA) aponta uma taxa de falhas de pneus de 6,0% nos elétricos, acima dos 4,7% dos diesel e dos 4,3% dos a gasolina. Segundo Darren Lindsey, diretor da entidade, o maior número de defeitos registados não está diretamente associado ao desgaste.

Que fatores são apontados

A BTMA e os especialistas ouvidos pela Autocar destacam os seguintes fatores:

O peso , uma vez que as baterias tornam os elétricos geralmente mais pesados do que os equivalentes de combustão;

, uma vez que as baterias tornam os elétricos geralmente mais pesados do que os equivalentes de combustão; O binário instantâneo, que exerce uma força superior sobre os pneus durante a aceleração.

Segundo Nick Molden, fundador da Emissions Analytics, a relação deve-se a uma regra geral, segundo a qual cada ponto percentual de peso adicional corresponde a cerca de um ponto percentual de desgaste adicional. Além disso, Darren Lindsey acrescenta o comportamento dos condutores e a manutenção, pois, com menos intervenções de rotina, os pneus podem acabar por ser esquecidos.

A fonte britânica menciona ainda o custo, na medida em que os pneus específicos para elétricos podem ser até 50% mais caros do que os convencionais, atenuando a poupança obtida com a ausência de mudanças de óleo e com a menor substituição de pastilhas.

Impacto ambiental e regulação

Segundo os especialistas, o maior desgaste dos pneus não anula a vantagem climática global dos elétricos, embora a produção de mais pneus aumente as emissões de CO2. Além disso, mais desgaste não implica necessariamente um aumento proporcional de partículas no ar.

Ainda assim, estas partículas estão na mira dos reguladores, e a norma Euro 7, de origem europeia e aplicável também em Portugal, introduz limites para as partículas dos travões e para a abrasão dos pneus, estes últimos com calendário próprio.

Como reduzir o desgaste

Para prolongar a vida útil dos pneus, a recomendação passa por uma utilização mais moderada do acelerador, especialmente em elétricos de elevado desempenho, e de uma verificação regular do estado e pressão dos pneus, apesar de a menor necessidade de manutenção dos elétricos poder criar a ideia de que esse cuidado é dispensável.

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