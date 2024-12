“Milagre de Natal”: Volkswagen e sindicatos chegam a acordo na Alemanha

Após cinco rondas de negociações e duas greves, a Volkswagen e os sindicatos dos trabalhadores da Alemanha chegaram a um acordo, que evitará o encerramento de fábricas e o despedimento de funcionários.

"Nenhuma unidade será encerrada, ninguém será despedido por razões operacionais e o nosso acordo salarial será garantido a longo prazo", informou Daniela Cavallo, presidente da comissão de trabalhadores.

Com este acordo triplo, conseguimos uma solução sólida nas condições económicas mais difíceis.

Saudado como um "milagre de Natal" pelo líderes dos sindicatos, uma vez que não haverá encerramento imediato de fábricas, despedimentos ou cortes salariais, o acordo entre a Volkswagen e os trabalhadores foi estabelecido, após cinco rondas de negociações, num total de 70 horas, e duas greves nas fábricas alemãs, que envolveram cerca de 100.000 trabalhadores.

A Volkswagen concordou em manter operacionais as 10 fábricas alemãs da marca e em restabelecer os acordos de segurança no emprego até 2030. Em troca, os trabalhadores concordaram em renunciar a alguns bónus, reduzir o número de estagiários que obtêm emprego permanente e reduzir a capacidade em cinco locais.

Estes cortes de capacidade totalizarão cerca de 700.000 veículos, segundo Thomas Schaefer, diretor-executivo da marca Volkswagen.

A fabricante informou que havia concordado com os sindicatos em cortar mais de 35.000 empregos nas suas unidades alemãs até 2030 de uma maneira socialmente responsável, o que ajudaria a alcançar mais de 15 mil milhões de euros em ganhos de eficiência.

Após longas e intensas negociações, o acordo é um sinal importante para a viabilidade futura da marca Volkswagen.

Disse Oliver Blume, diretor-executivo do Grupo Volkswagen.

Ainda que as medidas finais estejam longe dos cortes drásticos que a Volkswagen propunha inicialmente, o acordo marca um recomeço para um dos maiores nomes da indústria automóvel alemã e europeia, que enfrenta uma diminuição da quota de mercado na China e um abrandamento da procura de veículos elétricos na Europa e nos Estados Unidos.

Volkswagen e sindicatos acordaram uma reestruturação da produção

Como parte do acordo, a administração convenceu os líderes sindicais a transferir a produção do Golf hatchback da fábrica alemã de Wolfsburg para o México, bem como a reduzir a capacidade da sua fábrica de carros elétricos em Zwickau, transferindo a produção do ID3 hatchback, ID4 SUV e Cupra Born para as instalações de Wolfsburg e Emden.

Por sua vez, a fábrica de Zwickau continuará a produzir o Audi Q4 E-tron e será o local de um projeto de reciclagem de automóveis. A fábrica de Wolfsburg está preparada para produzir o Golf elétrico, prevendo-se que esteja pronto em 2028.

A produção de automóveis em Dresden cessará em 2025, uma vez que a Volkswagen procura "opções alternativas" para o local. Este não será, contudo, segundo a imprensa, encerrado.