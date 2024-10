Mibot: o carro com que os japoneses enfrentam os caóticos centros urbanos

Se há países completamente rendidos aos SUV - carros grandes, que não passam despercebidos nas estradas -, outros procuram modelos pequenos, ou muito pequenos, para sobreviver às cidades mais caóticas. É o caso do mibot, um elétrico desenhado para a confusão dos centros urbanos japoneses.

As estradas do Japão estão verdadeiramente habituadas aos carros pequenos, não fosse o país adepto de modelos compactos e práticos. Agora, recebem o mibot da KG Motors, que integra uma nova vaga de micro-elétricos.

Construído pela KG Motors, sediada em Hiroshima, o mibot é um carro urbano ultra-compacto, descrito como um "pequeno robô de mobilidade cheio de entusiasmo". Este "pequenote", com 1,1 m de largura, 2,5 m de comprimento e menos de 1,5 m de altura, custa um milhão de ienes (cerca de seis mil euros).

Carro ultra-compacto mibot pronto para as estradas do Japão

O mibot destina-se a um único passageiro e possui 45 kg de capacidade de carga. Além de ser totalmente fechado, o interior conta com um ecrã tátil de informação de oito polegadas e ar condicionado.

Este modelo foi desenhado pela KG Motors, tendo em vista a população envelhecida do Japão que procura um veículo um pouco mais fácil de utilizar do que o veículo de mobilidade convencional.

Desenvolvido para entrar em ruas e caminhos urbanos estreitos, sendo até menor do que os modelos da famosa categoria japonesa de kei cars, a KG Motors anuncia uma autonomia diária de cerca de 100 km, com uma velocidade máxima potencial de 60 km/h.

O tempo de carregamento da bateria de 7,68 kW deverá ser de cerca de cinco horas no sistema elétrico de 100 V CA do Japão.

A KG Motors nasceu de um popular canal do YouTube, o Kussun Garage, e fez a sua primeira demonstração de veículos com o conceito T-Box, no Salão Automóvel de Tóquio, em 2022. Esta minúscula carrinha elétrica abriu caminho para o mibot que conhecemos hoje, dando início ao que a empresa espera que seja um novo interesse em micro-carros com emissões zero.