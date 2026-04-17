Mercedes revela pela primeira vez o interior do C-Class EV, e é um enorme ecrã

O novo C-Class totalmente elétrico é “o C-Class mais desportivo de sempre”, segundo a Mercedes-Benz. Com a sua estreia a poucos dias de distância, a marca apresentou um primeiro olhar sobre o interior, e está carregado de ecrãs gigantes.

Interior do Mercedes C-Class EV tem mais espaço e tecnologia

O C-Class tem sido uma das séries de modelos mais vendidas da Mercedes durante décadas, e em breve estará disponível com um sistema de propulsão totalmente elétrico.

Teremos o primeiro olhar sobre o novo C-Class EV na segunda-feira, 20 de abril, durante a sua estreia mundial na Coreia do Sul. Antes da sua apresentação, a Mercedes divulgou as primeiras imagens oficiais do interior, afirmando que irá estabelecer um novo padrão no seu segmento.

Tal como o novo GLC elétrico, o habitáculo é essencialmente composto por ecrãs digitais. No centro de tudo está o novo MBUX Hyperscreen, um ecrã tátil flutuante de 39,1 polegadas que se estende por todo o tablier.

Na parte inferior do ecrã de infotainment existem controlos físicos para o clima, áudio e outras funções, semelhantes aos modelos da Tesla. No entanto, o ecrã prolonga-se à frente do condutor, mostrando a velocidade e a autonomia.

Uma espécie de nave espacial...

A Mercedes afirmou que o novo C-Class EV tem “mais espaço do que nunca” e “novos bancos de alta gama” para viagens longas. O novo couro padrão “Softtorino” proporciona uma “sensação de primeira classe”, enquanto o suporte lombar eletropneumático de 4 vias oferece apoio ergonómico, tornando as viagens mais longas muito mais confortáveis.

Os bancos incluem ainda funções de massagem em todo o encosto, aquecimento e ventilação. As versões mais caras recebem um sistema de som premium Burmester 4D Surround Sound System com altifalantes integrados nos bancos.

Outras funcionalidades opcionais incluem iluminação ambiente que se estende do painel de instrumentos e consola central a todas as portas, bem como um teto panorâmico SKY CONTROL.

Elétricos que deram o salto para outro nível

O C-Class EV inclui uma nova função de controlo automático de climatização que, segundo a Mercedes, “aquece duas vezes mais rápido do que nos modelos com motor de combustão” durante uma viagem de 20 minutos a -7 graus Celsius.

O novo sistema também desumidifica e arrefece o interior para manter uma temperatura ideal no habitáculo, evitando olhos secos devido ao excesso de calor.

Com o novo C-Class elétrico, elevámos tudo aquilo que os clientes adoram neste modelo para o próximo nível. O resultado é um novo padrão de qualidade, artesanato e conforto. É o C-Class mais espaçoso e inteligente de sempre.

Afirmou o CEO da Mercedes, Ola Källenius.

Saberemos mais na segunda-feira, 20 de abril, quando a Mercedes apresentar o C-Class EV. A estreia mundial terá lugar durante um evento na Coreia do Sul, com início às 11:30 da manhã, horário de Portugal continental.