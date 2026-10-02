Mercedes eletrificou um dos seus clássicos e deu-lhe 760 km de autonomia

O novo Mercedes-Benz Classe C 100% elétrico reinventa um clássico e já chegou à Sociedade Comercial C. Santos. O modelo, com até 760 km de autonomia, 489 cv de potência e tecnologia de carregamento de 800 V, foi lançado num evento exclusivo.

A Sociedade Comercial C. Santos apresentou esta quinta-feira, 1 de outubro, no seu showroom da Boavista, no Porto, o novo Mercedes-Benz Classe C Elétrico, num evento exclusivo que marcou a chegada de uma das principais novidades da marca alemã ao mercado nacional.

O novo Mercedes-Benz Classe C elétrico está disponível em Portugal, nesta fase, na versão C 400 4MATIC, com um preço de venda recomendado a partir de 70.600 euros, incluindo IVA.

A versão de lançamento combina dois motores elétricos, um em cada eixo, com uma potência total de 360 kW, equivalente a 489 cv, e tração integral 4MATIC.

Desenvolvido de raiz para a mobilidade elétrica, o novo Classe C assenta na plataforma MB.EA e dispõe de uma arquitetura elétrica de 800 V. A bateria de iões de lítio apresenta uma capacidade útil de 94,5 kWh, permitindo alcançar uma autonomia de até 760 quilómetros, segundo o ciclo WLTP, dependendo da configuração e das condições de utilização.

A capacidade de carregamento constitui outro dos principais argumentos do novo modelo. Em postos de carregamento rápido de 800 V, o Classe C elétrico suporta uma potência de carregamento de até 330 kW, podendo recuperar até 320 km de autonomia em apenas 10 minutos.

Design que reinventa o Classe C

O novo Classe C elétrico apresenta uma linguagem de design própria, mantendo elementos de identidade reconhecíveis da Mercedes-Benz. A silhueta de inspiração coupé é complementada por uma traseira de carácter GT e por uma nova grelha dianteira iluminada, composta por uma estrutura com 1 050 pontos de luz.

Na traseira, os grupos óticos com assinatura em forma de estrela reforçam a identidade visual do modelo, enquanto as proporções dinâmicas e a aerodinâmica contribuem para a eficiência energética. O coeficiente de arrasto pode atingir 0,22, contribuindo para a redução do consumo e para o aumento da autonomia.

Um novo conceito de conforto e tecnologia

No interior, o novo Classe C elétrico eleva a experiência digital e de conforto. Entre os principais destaques encontra-se o MBUX Hyperscreen, disponível como equipamento opcional, com 99,3 cm, que integra diferentes funções digitais num painel contínuo ao longo do tablier.

O modelo disponibiliza ainda soluções inovadoras como o teto panorâmico SKY CONTROL, que pode alternar entre transparente e opaco, e uma nova geração de sistemas de conforto e climatização.

A preocupação com a sustentabilidade está também presente nos materiais utilizados no habitáculo, com a Mercedes-Benz a disponibilizar, pela primeira vez, um interior com certificação vegan independente.

Mais espaço e funcionalidade

A arquitetura elétrica de raiz permitiu à Mercedes-Benz repensar as proporções do Classe C. A distância entre eixos chega aos 2962 mm, contribuindo para um habitáculo mais espaçoso e confortável.

A capacidade de carga inclui uma bagageira traseira de 470 litros, complementada por uma bagageira dianteira com 101 litros, oferecendo maior versatilidade para viagens e utilização quotidiana.

Desempenho elétrico

Na versão C 400 4MATIC, os 489 cv permitem uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 4,1 segundos. A dinâmica de condução é complementada pelo eixo traseiro direcional, com um ângulo de até 4,5 graus, e pela suspensão pneumática AIRMATIC, que contribuem para a agilidade e o conforto em diferentes condições de condução.