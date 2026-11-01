Matrícula colada pode chumbar o carro na inspeção? Eis o que diz a lei

A matrícula do seu automóvel está colada em vez de aparafusada? A situação pode levantar problemas na inspeção e numa operação de fiscalização. Contudo, a legislação portuguesa não estabelece que todas as matrículas tenham obrigatoriamente de ser fixadas com parafusos. O requisito legal é outro e merece atenção.

Quando chega a altura de levar o automóvel à inspeção, os pneus, os travões e as luzes costumam concentrar as preocupações dos condutores. Mas a fixação das chapas de matrícula também é verificada e pode determinar a reprovação do veículo.

A dúvida está em perceber se basta uma matrícula estar colada para existir uma infração. Para responder, é necessário distinguir o método de fixação do cumprimento das condições exigidas pela legislação.

A lei obriga a aparafusar as matrículas?

O artigo 7.º do regulamento aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54/2005 determina que a chapa de matrícula deve estar fixada ao veículo de forma inamovível.

O próprio diploma esclarece o significado desta exigência: considera-se inamovível uma chapa que “não possa ser retirada sem o auxílio de uma ferramenta”. A matrícula também não pode ficar total ou parcialmente encoberta por elementos do veículo ou pela carga transportada.

A legislação não impõe expressamente parafusos ou rebites. Define uma condição que o sistema de fixação tem de assegurar.

Desta leitura resulta uma distinção fundamental: a ausência de parafusos não demonstra, por si só, uma irregularidade. Porém, uma chapa que possa ser retirada à mão não cumpre o requisito legal, mesmo que aparente estar bem presa.

Então, uma matrícula colada é legal?

Não existe, nas disposições citadas, uma autorização genérica para qualquer colagem, nem uma proibição expressa de todos os sistemas adesivos.

A conformidade depende de a instalação cumprir efetivamente a exigência de fixação inamovível. Assim, a utilização de cola ou fita adesiva não permite concluir automaticamente que a matrícula está legal.

Também não basta o produto ser anunciado como resistente ou destinado ao setor automóvel. A questão relevante é saber se, depois da instalação, a chapa pode ser retirada sem ferramenta.

Afirmar que uma matrícula colada é sempre proibida seria tão impreciso como garantir que qualquer fita de dupla face é suficiente. Esta conclusão decorre do critério definido na legislação, não de uma aprovação oficial de um determinado adesivo.

Em que situações pode chumbar na inspeção?

A Deliberação n.º 999/2024 do Instituto da Mobilidade e dos Transportes estabelece os quadros de deficiências utilizados nas inspeções técnicas.

No capítulo relativo às matrículas, estão previstas, entre outras, duas situações relevantes:

Código 0.1.2: chapa de matrícula mal fixada, em risco de cair.

chapa de matrícula mal fixada, em risco de cair. Código 0.1.10: chapa de matrícula com colocação não regulamentar.

Ambas estão classificadas como deficiências de tipo 2. Portanto, a avaliação não se limita à possibilidade de a matrícula cair: uma instalação que desrespeite as regras de colocação também pode ser assinalada.

Nos termos do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 144/2012, a existência de uma deficiência de tipo 2 determina a reprovação do veículo. Será necessário corrigir o problema e apresentar o automóvel à reinspeção, nos termos aplicáveis.

O fundamento da reprovação deve ser a deficiência identificada. A simples indicação de que a matrícula não tem parafusos não substitui a verificação das condições legais de fixação.

A coima pode chegar aos 600 euros

O problema pode surgir também durante a circulação. O artigo 118.º, n.º 8, do Código da Estrada determina que os veículos matriculados devem possuir chapas com o respetivo número de matrícula, nos termos fixados em regulamento.

O n.º 10 do mesmo artigo prevê uma coima entre 120 e 600 euros para o incumprimento dessa obrigação, quando não seja aplicável uma sanção mais grave por outra disposição legal.

Acresce que o artigo 161.º, n.º 1, alínea h), prevê a apreensão do documento de identificação do veículo quando as chapas não respeitem as condições regulamentares relativas às características técnicas e aos modos de colocação. DR

Não se trata, portanto, de uma coima automática por utilizar cola. A infração depende do incumprimento das condições regulamentares.