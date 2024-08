Matemático explica porque é que conduzir a 140 km/h é um disparate

Por vezes, achamos que por ir um pouco acima do limite de velocidade fará uma enorme diferença no tempo que levamos a chegar do ponto A até ao ponto B. Se o limite é de 120 km/h, numa autoestrada, qual será a razão que nos leva a ir a 140 km/h? Vamos chegar ao destino muito mais cedo? Um matemático mostra como é um disparate ir acima da velocidade imposta pela lei.

140 km/h ou 120 km/h: será que compensa infringir a lei?

Muitos condutores não partilham a ideia de que uma viagem a 120 km/h é a velocidade mais que suficiente para viajar nas autoestradas. Há quem questione por que razão não podemos ir a 140 km/h, se temos bons carros e boas vias. Mas será que a diferença entre viajar dentro da lei ou fora dela compensa?

Segundo um cálculo simples e uma explicação digna da escola primária, um matemático fez um vídeo a explicar que é um disparate. Este matemático explica porque é que conduzir a 140 km/h não faz sentido.

Contudo, o que todos os condutores que excedem o limite máximo de velocidade não sabem é que conduzir a 140 km/h não faz sentido. Quem o explica é um matemático, José Ángel Murcia, num vídeo que se tornou viral no Instagram.

Neste vídeo, o professor de matemática demonstra que, ao contrário do que a maioria dos condutores pensa, o aumento da velocidade não resulta numa poupança significativa de tempo.

Quando vou a 60 quilómetros por hora, percorro 60 quilómetros numa hora e um quilómetro num minuto. Por outras palavras, o tempo que demoro a percorrer um quilómetro é de 60 segundos. Se fosse a 120, demorava metade do tempo, porque a velocidade é o dobro, demorava 30 segundos.

Explica o professor.

O ganho é irrisório e os riscos são consideráveis

Mas será que vale a pena andar a 140 km/h? Murcia diz que não, porque quando passamos de 20 km/h para 40 km/h, demoramos metade do tempo, porque duplicamos a velocidade. No entanto, a partir dos 40 km/h, à medida que aumentamos a velocidade em 20 km/h, o tempo necessário para percorrer um quilómetro não diminui ao mesmo ritmo.

A 40 km/h são necessários 90 segundos para completar um quilómetro; a 60 km/h, são necessários 60 segundos (menos 30 segundos); a 80 km/h, são necessários 45 segundos (menos 15 segundos); a 100 km/h, são necessários 36 segundos (menos 11 segundos); a 120 km/h, são necessários 30 segundos (menos 6 segundos); a 140 km/h, são necessários 25,7 segundos (menos 4,3 segundos); a 160 km/h, são necessários 22,5 segundos (menos 3,2 segundos).

Por outras palavras, aumentar a velocidade de 120 km/h para 140 km/h apenas permite poupar 4,3 segundos por quilómetro percorrido. Este facto deve-se à relação inversamente proporcional entre a velocidade e o tempo necessário para percorrer o espaço.

Quanto mais rápido o veículo se desloca, menor é a redução de tempo por cada aumento de velocidade. Este princípio matemático mostra que, mesmo que a velocidade seja duplicada, a poupança de tempo diminui à medida que a velocidade aumenta.