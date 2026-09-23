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Motores/Energia

Marcha lenta de camiões vai afetar várias estradas na sexta-feira. Saiba quais!

13 Comentários

Um protesto contra o preço dos combustíveis vai condicionar a circulação em três autoestradas do país já esta sexta-feira, dia 25 de setembro, com uma marcha lenta que pode reunir várias centenas de veículos pesados.

A iniciativa é promovida por empresários ligados aos setores da extração de materiais, da terraplanagem, da escavação e do transporte de terras, que decidiram fazer-se ouvir através de uma marcha lenta nas autoestradas A42, A41 e A1.

Segundo avançado pela SIC Notícias, citando o Jornal de Notícias, estão já confirmados cerca de 300 camiões para participar no protesto, embora a organização admita que esse número possa crescer significativamente até à data marcada.

Segundo Miguel Machado Mendes, advogado que representa o movimento, a expectativa aponta para uma adesão que chegue ou ultrapasse os 500 camiões. Esta dimensão potencial tornaria o protesto num dos mais expressivos dos últimos tempos no setor do transporte rodoviário de mercadorias.

Horário e possível extensão do protesto

De acordo com a informação disponível, a marcha lenta tem início marcado para as 08h de sexta-feira, devendo prolongar-se até por volta das 13h. Ao longo destas cinco horas, é expectável que a circulação nas três autoestradas envolvidas sofra atrasos consideráveis, especialmente nos troços mais próximos dos pontos de concentração dos camiões.

A organização não descarta a possibilidade de o protesto ganhar uma segunda frente. Caso empresários da região Sul do país decidam juntar-se à iniciativa, poderá partir uma segunda marcha lenta com origem no Carregado, em Alenquer, com destino a Coimbra, alargando o impacto do protesto a um trajeto adicional.

Qual o motivo do protesto?

O protesto surge no contexto da subida dos preços dos combustíveis, uma questão que tem vindo a pesar sobre os custos operacionais das empresas destes setores.

A marcha lenta é a forma escolhida para pressionar por respostas, seguindo um modelo já utilizado noutras ocasiões por transportadores em Portugal quando o tema dos combustíveis ganha destaque.

Já no início de setembro, aquando de uma das maiores subidas de sempre no preço dos combustíveis em Portugal, a Ponte 25 de Abril foi palco do descontentamento dos condutores, que se fez ouvir logo pela manhã.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
combustiveis protesto

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  1. Avatar de PGomes
    PGomes

    Estes palermas apenas vão lixar a vida dos outros conductors, que também estão a ser afectados pelo peço dos combustíveis.

    Se fossem minimamente inteligentes, bloqueavam os edifícios do governo e assembleia da republica e não deixavam quem tem poder, a ir de fim-de-semana.

    Responder
    1. Avatar de Jl
      Jl

      Do governo ??? Não tinham mais resultados bloquear os edifícios da Galp, Bp e Repsol ?

      Responder
      1. Avatar de PGomes
        PGomes

        Sim, esses também.

        Não tem é lógica estar a lixar a vida ás outras pessoas que também estão a ser afectadas por estes preços.

        Responder
        1. Avatar de Yamahia
          Yamahia

          Dessa forma é q as pessoas não iriam mesmo poder ir trabalhar dado q os transportes públicos não servem o propósito.

          Responder
  2. Avatar de Max
    Max
    • Post, primeira linha: "Um protesto de transportadores contra o preço dos combustíveis"
    • Post, segundo parágrafo: "A iniciativa é promovida por empresários ligados aos setores da extração de materiais, da terraplanagem, da escavação e do transporte de terras".,
    • Então o protesto é de quem – dos empresários de transportes pesados de mercadorias ou apenas dos empresários promotores?

    Diz o NovumCanal:

    • O protesto reúne empresas ligadas à extração de materiais, terraplenagem e escavação, movimentação e transporte de terras e inertes. Segundo os promotores, o aumento do preço dos combustíveis está a pressionar de forma significativa os custos de operação, numa atividade em que o gasóleo tem um peso elevado nas despesas das empresas.
    • Os empresários contestam também as medidas de apoio aos combustíveis que, segundo afirmam, não abrangem o setor das terraplanagens nas mesmas condições que outras atividades de transporte. Entre as reivindicações estão a aplicação de descontos profissionais no gasóleo e medidas específicas para reduzir o impacto dos custos dos combustíveis.

    E qual é a discriminação?

    • Em Portugal, os apoios e os mecanismos de reembolso do Gasóleo Profissional (que devolvem parte do imposto ISP) aplicam-se maioritariamente a frotas e empresas licenciadas especificamente para o transporte rodoviário de mercadorias por conta de outrem (com licença de transporte público).
    • Muitas empresas de terraplanagens, escavações e construção operam ao abrigo de licenças de transporte por conta própria (transportam os seus próprios materiais/maquinaria para as suas obras). Como consequência: Ficam excluídas de vários benefícios fiscais e apoios ao gasóleo profissional de que usufruem as empresas do transporte de mercadorias por conta de outrem; Suportam o preço do combustível "por inteiro" nas bombas ou nos postos privativos, sofrendo o impacto direto das dezenas de subidas consecutivas sem os mesmos amortecedores fiscais.

    Quanto à subida dos preços dos combustíveis em agosto (taxa homóloga agosto/2026-agosto/2025), Portugal está no meio da tabela dos países da UE: subiu 15,5% na gasolina e 30,2% no gasóleo. Gráfico:l https ://postimg .cc/06s54thN

    Responder
    1. Avatar de Yamahia
      Yamahia

      Tbm era o q mais faltava, subirem os impostos, já de si absurdos, na mesma proporção em que têm subido os combustíveis.

      Essa análise tem q ser feita com os preços antes de impostos, feita assim tende a distorcer a realidade e tem como objetivo dos factos e manipular a percepção das pessoas.

      Responder
      1. Avatar de JL
        JL

        Então agora já não subiram ? estranho como mudam de opinião.

        Responder
      2. Avatar de Max
        Max

        Todas as análises são feitas considerando: Valor dos Impostos/Preço C/ impostos (%) – quanto é que no preço que se paga vai para o estado.

        Se fosse considerado Valor dos Impostos/Preço S/ Impostos, a percentagem subia, naturalmente, em todos os países. Não é de crer que as posições relativas se alterassem significativamente.

        Mas, para, 14/09,2026, para a gasolina, publiquei num comentário (link) a lista com todos os países da UE: Preço C/Impostos, Preço S/Impostos, Impostos, e % dos Impostos no Preço C/ Impostos. facilmente acrescentava uma coluna % dos Impostos no Preço S/ Impostos.

        Só que é preciso acertar a (espécie) de tabela à mão. Mas se lá encontrares alguma coisa que chame a atenção nas duas percentagens, pode-se tirar isso a limpo.

        https://pplware.sapo.pt/motores/mas-noticias-gasoleo-e-gasolina-sobem-bastante-a-partir-de-segunda-feira/#comment-4058490

        Responder
    2. Avatar de Yamahia
      Yamahia

      Aliás

      …a distorcer a realidade dos factos e tem como objetivo manipular a percepção das pessoas. …

      Responder
  3. Avatar de Eu
    Eu

    Ate nisto o JL tem sorte. O carro dele também não anda mais do que os camiões em marcha lenta, logo não será prejudicado.

    Responder
    1. Avatar de JL
      JL

      Se eles não me deixarem passar não anda mesmo.

      Responder
      1. Avatar de Danny
        Danny

        Cercar o parlamento quando o Monte de fedor estiver lá dentro e só saiem quando baixarem o combustível. Visão de sacholas, forquilhas e tochas

        Responder
        1. Avatar de JL
          JL

          Nesse caso tem de cercar é a GALP, BP, Repsol e outras.

          Responder
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