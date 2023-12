Mangeira Gate? TerÃ¡ a Continental cometido uma enorme fraude?

A Continental é uma empresa alemã que tem como principal área de ação o setor automóvel, mais concretamente pneus (mas não só). A empresa está agora a ser investigado por causa de mangueiras de ar-condicionado para carros que têm defeito.

Continental: Mangueiras produzidas tinham fraca qualidade...

A empresa Continental está a ser alvo de uma investigação por parte do Ministério Público alemão. De acordo com as informações, a empresa terá enganado os clientes durante vários anos ao produzir mangueiras com fraca qualidade para o ar-condicionado dos carros.

No entanto, as suspeitas recaem sobre manipulações nos testes internos de qualidade do material. Sabe-se também que a "fraude" terá sido denunciada pelos próprios funcionários da empresa. As mangueiras em são da Contitech (divisão da Continental) e terão chegado a milhares de carros.

Segundo os meios de comunicação alemães, a Continental está a colaborar com as autoridades. Da investigação pode resultar consequências criminais.

De referir que a empresa admitiu em setembro de 2022 que fornecia aos seus clientes da indústria automóvel "mangueiras contaminadas" para sistemas de ar-condicionado. Já naquela época, dizia-se que um funcionário poderia ter manipulado os testes internos de qualidade para encobrir os defeitos.