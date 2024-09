Mais uma fabricante chinesa na Europa: Changan criou uma subsidiária na Alemanha

As fabricantes chinesas estão a investir na globalização, nomeadamente por terras europeias. A Changan Automobile acabou de se estabelecer na Alemanha, tendo criado uma subsidiária. O objetivo passa por realizar 480.000 vendas fora da China ainda este ano.

A Changan Automobile Deutschland GmbH, subsidiária alemã da Changan, foi oficialmente registada em Munique, marcando mais um passo no plano "Vast Ocean" da marca, conforme anunciado pela empresa, num comunicado recente.

Além das vendas, do marketing e dos serviços, esta subsidiária irá concentrar-se na perceção dos clientes, nos estudos de mercado, nas diretivas técnicas, na homologação e na engenharia local de produtos.

Changan já é grande na China, mas quer conquistar o mundo

Embora não tenha, ainda, grande expressão no mercado europeu, a Changan é uma das maiores empresas automóveis da China. Além de várias marcas próprias, incluindo a Avatr, a Deepal, a Nevo e a Kaicheng, a fabricante possui empresas comuns, como a Changan Ford, a Changan Mazda e a Changan Suzuki.

Entre janeiro e julho deste ano, as marcas próprias da Changan venderam 228.000 veículos fora da China, o que representa um aumento de 67,6% relativamente ao ano anterior, conforme as atas de uma conferência com os investidores que a empresa divulgou ontem. Em 2024, a Changan pretende vender 480.000 veículos nos mercados externos; e até 2030 o objetivo será 1,2 milhões de veículos.

Até 2030, o objetivo global de vendas da Changan é de 5 milhões de unidades, incluindo 4 milhões sob as suas próprias marcas, segundo partilhou.

Na Europa, especificamente, a Changan organizará um evento de lançamento, durante o segundo semestre de 2024, para introduzir novos veículos de energia nova (em inglês, NEV). Neste segmento, a Changan pretende vender 750.000 unidades em 2024, incluindo 280.000 em nome da Deepal e 250.000 em nome da Nevo.

Tendo em vista o crescimento internacional, a par desta subsidiária na Alemanha, a Changan escolheu a Tailândia para receber a sua primeira base de produção no estrangeiro. O projeto está a progredir conforme o calendário e a instalação deverá entrar em plena produção no primeiro trimestre do próximo ano.

Além disso, a empresa chinesa está a considerar a construção de bases de produção na América Central e do Sul, bem como na Europa, no sentido da globalização do seu nome.

