Mais uma empresa de carros autónomos em testes nos EUA, com frota de Mustang Mach-E

Os carros da Waymo já circulam, sem condutores, pelas estradas da Califórnia, assegurando boleias que parecem saídas do futuro. Em breve, a startup Wayve vai começar a testar o seu software de condução autónoma, em São Francisco e na Bay Area.

A Wayve é uma startup de carros autónomos, sediada em Londres e financiada por empresas como a Uber, Softbank, Nvidia e Microsoft.

No sentido de suportar a sua expansão nos Estados Unidos e o desenvolvimento da sua Inteligência Artificial (IA), a Wayve abriu um novo escritório em Sunnyvale, na Califórnia.

Numa iniciativa que marca os primeiros testes em estrada fora do Reino Unido, a Wayve vai começar a ensaiar o seu software de condução autónoma, que pretende que os carros interajam e aprendam com o comportamento humano em ambientes reais, em São Francisco e na Bay Area.

Estamos agora a testar o nosso software de IA em ambientes do mundo real em dois continentes. As condições de condução únicas de São Francisco oferecem informações ricas em dados que serão cruciais para o desenvolvimento de uma plataforma global de IA para clientes do mundo automóvel.

Partilhou Alex Kendall, diretor-executivo da Wayve, num comunicado.

Segundo a empresa, o programa de testes focar-se-á no seu sistema de condução autónoma de self-learning, por forma a melhorar a segurança dos carros.

A par disso, a Wayve planeia desenvolver o seu software de IA, de modo a oferecer uma série de funcionalidades de assistência à condução e de automação. O objetivo passa por vendê-lo a fabricantes de automóveis, posteriormente.

Wayve está a testar os seus carros autónomos desde 2018

O lançamento do nosso programa de testes nos Estados Unidos, na Califórnia, aprofunda a nossa colaboração com parceiros importantes como Microsoft, Nvidia e Uber. O seu suporte em computação em nuvem, silício e serviços de mobilidade acelerará a criação de um ecossistema global que trará a nossa tecnologia de condução de IA para parceiros automóveis.

Disse Kaity Fisher, vice-presidente de operações e comercial da Wayve, num comunicado.

Apesar dos testes planeados para as estradas da Califórnia, a Wayve tem realizado ensaios em vias públicas no Reino Unido desde 2018.

Em maio deste ano, a empresa reuniu 1,05 mil milhões de dólares na sua ronda de Série C, liderada pelo banco de investimento japonês Softbank, e pela Microsoft e Nvidia.

Além disso, em agosto, a Wayve disse que os seus carros autónomos deverão estar disponíveis na rede da Uber em vários mercados pelo mundo.

Nos Estados Unidos, inicialmente, os carros da Wayve circularão com condutores humanos, que irão percorrer as estradas numa pequena frota de Mustang Mach-E sem as mãos no volante. A empresa começará aos poucos, prevendo-se que teste uma condução autónoma mais avançada, futuramente.