2020 foi um ano complicado para toda a indústria e a Tesla não foi exceção, tendo sido afetada por várias limitações. Mesmo com este cenário pouco favorável, a fabricante automóvel parece continuar a sua senda de crescimento e de resultados positivos.

A primeira apresentação de resultados de 2021 já chegou e mostrou bem como foi o ano passado para a Tesla. A marca entregou quase 1 milhão de carros elétricos em 2021 e parece que o seu ritmo não irá abrandar.

2021 foi um ano importante para a Tesla

Foram várias as situações em que a Tesla se viu limitada na produção dos seus carros elétricos. A marca lutou durante todo o ano com problemas na cadeia de distribuição, mas ainda assim conseguiu cumprir e até bater as suas metas estabelecidas.

A prova disso surge agora, com a apresentação dos primeiros resultados da marca, referentes ao último trimestre de 2021 e também ao ano completo. Estes mostram que mais uma vez a Tesla conseguiu crescer no mercado, afirmando a sua posição de domínio, com quase 1 milhão de entregas.

Os números dos carros elétricos estão revelados

Relativamente ao último trimestre de 2021, a Tesla conseguiu produzir 305,.840 carros elétricos. Destes, 13.109 foram do Model S e X, e 292.731 foram do Model 3 e Y. No campo das entregas o número é ainda maior, com 308.600 carros. Aqui temos 11.750 do Model S e X e 296.850 do Model 3 e Y.

No que toca ao ano de 2021, os números são extremamente positivos, ainda que com alguns pontos a estarem abaixo do que poderia ser previsto. No período em causa, a Tesla entregou 936.172 carros elétricos e produziu 930.422 unidades dos mesmos veículos.

Números diferentes nas categoria de viaturas

É precisamente no campo dos carros elétricos entregues que se nota uma alteração importante. A Tesla quase que duplicou as entregas, com 936.172 carros elétricos face a 2020, onde teve 499.550 viaturas, mas ficou longe do valor para os modelos de topo. Nesta classe, onde os Model S e X se enquadram, o valor atingiu apenas as 24.964 unidades, face aos 57.039 carros elétricos.

A marca vai tentar continuar o seu desempenho em 2022 e crescer, mesmo com todos os problemas se sabem existir. Tem conseguido ultrapassar os problemas que surgem e tenta preparar o futuro, com a Cybertruck e o Semi.