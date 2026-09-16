Mais Gasolina: será que compensa um desvio a Espanha para atestar o depósito?

Vale a pena fazer um desvio para abastecer mais barato? Seja para uma localidade vizinha, para o outro lado do país ou mesmo para Espanha, a dúvida é comum. De facto, o posto mais barato nem sempre é o que compensa mais, depois de contabilizado o custo de lá chegar. Esta plataforma dá a resposta!

Plataforma online portuguesa dedicada aos preços dos combustíveis desde 2006, o Mais Gasolina agrega, em tempo real, os preços praticados por postos de abastecimento de todo o país, como gasolina 95, gasolina 98, gasóleo e GPL auto.

De forma intuitiva, permite comparar e encontrar a opção mais barata perto do utilizador ou a nível nacional.

Os dados têm duas fontes: por um lado, dados oficiais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG); por outro, uma comunidade de utilizadores registados, desde consumidores até colaboradores de postos e revendedores de combustíveis, que atualizam preços diretamente no site ou na aplicação móvel, disponível para Android.

Entre as funcionalidades da plataforma contam-se um comparador de preços, estatísticas com a evolução histórica dos preços dos combustíveis, alertas de subidas e descidas, e um mapa interativo com todos os postos do país.

A plataforma replica estas funcionalidades e permite ainda guardar postos favoritos e ativar notificações de preço. A utilização é gratuita.

Calculadora "Compensa o desvio?" inclui postos em Espanha

Entre as ferramentas disponíveis está uma calculadora que compara o custo real de abastecer em diferentes postos, sejam eles numa localidade vizinha, noutra zona do país ou num percurso feito em viagem, tendo em conta a distância do desvio, e não apenas o preço por litro.

Num contexto em que o abastecimento em Espanha tem sido colocado em cima da mesa, a calculadora passou a incluir também postos de abastecimento do lado espanhol, através da opção "Incluir postos de abastecimento de Espanha", que pode ser (des)ativada.

Nesta novidade, o utilizador indica o ponto de partida (e, opcionalmente, o ponto de chegada), escolhe o tipo de combustível, o consumo médio da viatura e a quantidade a abastecer.

A calculadora obtém a distância real por estrada até cada posto e calcula o custo da viagem com base no consumo indicado e num valor de desgaste da viatura (pneus, óleo, travões, etc.), apresentando o custo real por posto, que pode ser diferente do que resultaria de olhar apenas para o preço por litro.

Para cada posto é indicado o custo adicional relativamente à opção mais barata, o custo da viagem e a distância percorrida. Os resultados não incluem portagens, caso existam no percurso, nem custos associados a trânsito ou tempos de espera no posto.

A ferramenta permite também indicar como destino uma zona específica, por exemplo, uma zona comercial que se pretenda visitar, em Portugal ou em Espanha, sendo indicado o posto mais barato nessa área.

Segundo os cálculos de Eduardo Maio, numa comunicação enviada ao Pplware, num depósito de 50 litros de gasóleo a poupança ronda os 15 a 20 euros, consoante a zona do país.

Mais Gasolina