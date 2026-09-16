Mais Gasolina: será que compensa um desvio a Espanha para atestar o depósito?
Vale a pena fazer um desvio para abastecer mais barato? Seja para uma localidade vizinha, para o outro lado do país ou mesmo para Espanha, a dúvida é comum. De facto, o posto mais barato nem sempre é o que compensa mais, depois de contabilizado o custo de lá chegar. Esta plataforma dá a resposta!
Plataforma online portuguesa dedicada aos preços dos combustíveis desde 2006, o Mais Gasolina agrega, em tempo real, os preços praticados por postos de abastecimento de todo o país, como gasolina 95, gasolina 98, gasóleo e GPL auto.
De forma intuitiva, permite comparar e encontrar a opção mais barata perto do utilizador ou a nível nacional.
Os dados têm duas fontes: por um lado, dados oficiais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG); por outro, uma comunidade de utilizadores registados, desde consumidores até colaboradores de postos e revendedores de combustíveis, que atualizam preços diretamente no site ou na aplicação móvel, disponível para Android.
Entre as funcionalidades da plataforma contam-se um comparador de preços, estatísticas com a evolução histórica dos preços dos combustíveis, alertas de subidas e descidas, e um mapa interativo com todos os postos do país.
A plataforma replica estas funcionalidades e permite ainda guardar postos favoritos e ativar notificações de preço. A utilização é gratuita.
Calculadora "Compensa o desvio?" inclui postos em Espanha
Entre as ferramentas disponíveis está uma calculadora que compara o custo real de abastecer em diferentes postos, sejam eles numa localidade vizinha, noutra zona do país ou num percurso feito em viagem, tendo em conta a distância do desvio, e não apenas o preço por litro.
Num contexto em que o abastecimento em Espanha tem sido colocado em cima da mesa, a calculadora passou a incluir também postos de abastecimento do lado espanhol, através da opção "Incluir postos de abastecimento de Espanha", que pode ser (des)ativada.
Nesta novidade, o utilizador indica o ponto de partida (e, opcionalmente, o ponto de chegada), escolhe o tipo de combustível, o consumo médio da viatura e a quantidade a abastecer.
A calculadora obtém a distância real por estrada até cada posto e calcula o custo da viagem com base no consumo indicado e num valor de desgaste da viatura (pneus, óleo, travões, etc.), apresentando o custo real por posto, que pode ser diferente do que resultaria de olhar apenas para o preço por litro.
Para cada posto é indicado o custo adicional relativamente à opção mais barata, o custo da viagem e a distância percorrida. Os resultados não incluem portagens, caso existam no percurso, nem custos associados a trânsito ou tempos de espera no posto.
A ferramenta permite também indicar como destino uma zona específica, por exemplo, uma zona comercial que se pretenda visitar, em Portugal ou em Espanha, sendo indicado o posto mais barato nessa área.
Segundo os cálculos de Eduardo Maio, numa comunicação enviada ao Pplware, num depósito de 50 litros de gasóleo a poupança ronda os 15 a 20 euros, consoante a zona do país.
Perder 30 minutos a carregar o carro numa viagem de fim de semana: Nem pensar.
Perder 60 minutos a ir a espanha para abastecer durante o fim de semana: É muito prático.
Parar a cada 1h para esticar as pernas é normal. Parar a cada 3h para carregar o carro numa viagem: Nem pensar.
Perder 40M€/30M€: é mais prático
Queres ser realista, nem todos podem pagar isso, sim, existe mais baratos, mas 200/250km é 30m+30m, que vai dar os 60m… e os 60m dá para 800km/950km… isto é ser realista…
Não entendi: 60 minutos dá para 800km?
E já agora, moro a 20km das bombas da fronteira, além de me compensar (40km total), ainda existe a possibilidade de comprar gás (15€ cada)… é só uma questao de fazer contas…
Todos sabemos que a maioria dos Portugueses mora no Interior do país…
Aliás pelos comentários até acho que moram na peninsula arabica, pelos preços que conseguem abastecer os veículos.
o gás é canalizado, isso do gás de botija já não existe desde 1980
É sei que algo poucos sabem, mas existe um pais á volta de Lisboa
E para finalizar a realidade, temos uma aplicação (repsol), que faz desconto de 0,15€ por litro por cada abastecimento… agora, será que isto tudo vale a pena? 🙂
Eu pessoalmente não gosto de estar limitado aos locais que vou visitar que tenham combustível e gás mais barato… gosto de mais liberdade.
Mas cada um escolhe o melhor para si. 😉
diria que quem faz estas avarias não tem dinheiro para um ev
Resposta óbvia sem calculadora: compensa sim senhor – se eu estiver em Elvas, Valença ou Vila Real de Santo António e só para quem tem tempo para isso, porque tempo tb é dinheiro.
Para mais longe nem é preciso fazer contas.
Aliás não entendo como é que as TVs repetem á exaustão este assunto sem especificar esta questão, parecendo que, para quem está em Lisboa, é fácil ir a Badajós atestar o depósito. Só se for com um camião tanque.
Só um Tóni é que acha que ir de Lisboa a Badajoz iria compensar para atestar o depósito. E não precisas de estar em Elvas ou Valença, até a 50km da fronteira compensa e o carro nem precisa de ter um depósito grande.
Moras a 40 ou 50 kms da fronteira: compensa. Moras um bocadinho mais longe mas tens um plug-in com mais algum de autonomia eléctrica -idem, Moras bastante mais longe, a uns 100 kms ou mais, mas vais dar um passeio para perto da fronteira – idem. Moras ainda mais longe, mas levas um ou dois jerricans de 20 lts na bageira – até isso compensa. Só não compensa se tiveres carro de empresa para te transportar ao iate, ao casino a campo de golfe e abateres o IVA do combustível.
100 kms + 100km – Fazer 200km e perder meio dia para ir abastecer um carro.
O português em temos de economia e literacia financeira sao possivelmente os melhores do mundo
Iliteracia financeira para mim é usar o carro nas filas de kms e kms de para-arranca para alimentar o modelo de negócio do capitalismo neoliberal. É a estupidez absoluta. Nesses sítios, em vez de carro, uso bicicleta eléctrica. Para uns passeios maiores, sem essas filas, então sim, usa-se carro e num desses dias, estando perto da fronteira, abastece-se do outro lado.
Nas comparações entre países usam-se preços médios – nas gasolineiras de marca (considerando os descontos que aplicam) e nas low cost).
Há diferença no preço nas low-cost, mas o que conta principalmente – é a diferença nos impostos sobre os combustíveis. Então como estão os impostos nos dois países em:
– 23/02/2026 – ultimo dia antes do início da Guerra do Golfo com valores no Weekly Oil Bulletin, e
– 07/09/2026 – último valor publicado pelo Weekly Oil Bulletin
### **Tabela Comparativa de Impostos sobre Combustíveis (€/L)**
| Combustível | País | 23/02/2026 | 07/09/2026 | Variação |
| ———— | ———————– | —————- | —————- | ————— |
| Gasolina | Portugal (PT) | 0,9719 | 0,9725 | +0,0006 |
| Gasolina | Espanha (ES) | 0,7280 | 0,7379 | +0,0099 |
| Gasóleo | Portugal (PT). | 0,8341 | 0,8319 | -0,0022. |
| Gasóleo | Espanha (ES) | 0,6260 | 0,4906 | -0,1354 |
| Gasolina | Diferença (PT – ES) | +0,2439. | +0,2346. | -0,0093. |
| Gasóleo | Diferença (PT – ES) | +0,2081. | +0,3413. | +0,1332 |-
Como se vê pelo quadro:
– Na Gasolina, em Portugal, antes da guerra do Golfo era cobrado mais 24,39 cêntimos/L que em Espanha, valor que atualmente até é ligeiramente menor (23,46 cêntimos/L)
– No Gasóleo, em Portugal, antes da guerra do Golfo era cobrado mais 20,81 cêntimos/L que em Espanha, que atualmente subiu para 34,13 cêntimos/L – em resultado de em Espanha ter sido decidido aumentar, em setembro, o desconto no IEH para 20 cêntimos/L face à subida do preço do gasóleo.
Há quem não se tenha apercebido e ainda pensa em diferenças acima dos 40 cêntimos/L nos impostos e no preço de venda. Isso aconteceu no período de março a junho – 4 meses, em especial, vigorou a redução do IVA de 21% para 10%.
Atualmente, na Gasolina a diferença nos impostos (e no preço médio) é o que já existia antes da guerra no Golfo. Quanto ao Gasóleo, o reforço do desconto para 20 cêntimos, aumentou a diferença nos impostos e no preço de venda.
só compensa para quem tem tempo livre.. usassem esse tempo livre para trabalhar e não fazia diferença o valor do combustivel.
contar trocos é a maior pobreza que um pobre pode ter, mas só porque quer
Sim, principalmente trabalhando para capitalistas que pagam salário mínimo ou abaixo dele, e metem ao bolso as horas extra. Isso é que é saber usar o tempo livre.
fui a Espanha por outros motivos, mas já que fui, trouxe deposito cheio + mais uns bidões cheios, mala cheia de compras.. só a poupança pagou a viagem toda e ainda sobrou.
impressionante a diferença, bolachas que cá custam mais de 3€, encontram-se lá a pouco mais de 1€. gin nordés cá custa 32€ comprei lá a 24€, etc etc.
pos-me a pensar se não valerá a pena ir la mais vezes propositadamente para vir de deposito e mala cheia!
Antigamente já valia a pena só pelos caramelos. Hoje acrescentamos a gasolina, comida, restaurantes, férias, passeios, gás etc.
É uma poupança imensa.
Desde 2018 que vou a Espanha abastecer, comprar gas e outras cousas, hã… também vou lá todos os dias para trabalhara, afinal só venho a Portugal dormir… mas também é só atravessar uma ponte e andar 7 km.