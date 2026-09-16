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Mais Gasolina: será que compensa um desvio a Espanha para atestar o depósito?

· Motores/Energia 22 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Realista says:
    16 de Setembro de 2026 às 10:57

    Perder 30 minutos a carregar o carro numa viagem de fim de semana: Nem pensar.
    Perder 60 minutos a ir a espanha para abastecer durante o fim de semana: É muito prático.

    Responder
  2. Carlos Santos says:
    16 de Setembro de 2026 às 10:59

    Resposta óbvia sem calculadora: compensa sim senhor – se eu estiver em Elvas, Valença ou Vila Real de Santo António e só para quem tem tempo para isso, porque tempo tb é dinheiro.
    Para mais longe nem é preciso fazer contas.
    Aliás não entendo como é que as TVs repetem á exaustão este assunto sem especificar esta questão, parecendo que, para quem está em Lisboa, é fácil ir a Badajós atestar o depósito. Só se for com um camião tanque.

    Responder
    • ZePedro says:
      16 de Setembro de 2026 às 11:48

      Só um Tóni é que acha que ir de Lisboa a Badajoz iria compensar para atestar o depósito. E não precisas de estar em Elvas ou Valença, até a 50km da fronteira compensa e o carro nem precisa de ter um depósito grande.

      Responder
  3. Grunho says:
    16 de Setembro de 2026 às 11:19

    Moras a 40 ou 50 kms da fronteira: compensa. Moras um bocadinho mais longe mas tens um plug-in com mais algum de autonomia eléctrica -idem, Moras bastante mais longe, a uns 100 kms ou mais, mas vais dar um passeio para perto da fronteira – idem. Moras ainda mais longe, mas levas um ou dois jerricans de 20 lts na bageira – até isso compensa. Só não compensa se tiveres carro de empresa para te transportar ao iate, ao casino a campo de golfe e abateres o IVA do combustível.

    Responder
    • Toni da Adega says:
      16 de Setembro de 2026 às 12:25

      100 kms + 100km – Fazer 200km e perder meio dia para ir abastecer um carro.
      O português em temos de economia e literacia financeira sao possivelmente os melhores do mundo

      Responder
      • Grunho says:
        16 de Setembro de 2026 às 13:01

        Iliteracia financeira para mim é usar o carro nas filas de kms e kms de para-arranca para alimentar o modelo de negócio do capitalismo neoliberal. É a estupidez absoluta. Nesses sítios, em vez de carro, uso bicicleta eléctrica. Para uns passeios maiores, sem essas filas, então sim, usa-se carro e num desses dias, estando perto da fronteira, abastece-se do outro lado.

        Responder
  4. Max says:
    16 de Setembro de 2026 às 11:55

    Nas comparações entre países usam-se preços médios – nas gasolineiras de marca (considerando os descontos que aplicam) e nas low cost).
    Há diferença no preço nas low-cost, mas o que conta principalmente – é a diferença nos impostos sobre os combustíveis. Então como estão os impostos nos dois países em:
    – 23/02/2026 – ultimo dia antes do início da Guerra do Golfo com valores no Weekly Oil Bulletin, e
    – 07/09/2026 – último valor publicado pelo Weekly Oil Bulletin

    ### **Tabela Comparativa de Impostos sobre Combustíveis (€/L)**

    | Combustível | País | 23/02/2026 | 07/09/2026 | Variação |
    | ———— | ———————– | —————- | —————- | ————— |
    | Gasolina | Portugal (PT) | 0,9719 | 0,9725 | +0,0006 |
    | Gasolina | Espanha (ES) | 0,7280 | 0,7379 | +0,0099 |
    | Gasóleo | Portugal (PT). | 0,8341 | 0,8319 | -0,0022. |
    | Gasóleo | Espanha (ES) | 0,6260 | 0,4906 | -0,1354 |
    | Gasolina | Diferença (PT – ES) | +0,2439. | +0,2346. | -0,0093. |
    | Gasóleo | Diferença (PT – ES) | +0,2081. | +0,3413. | +0,1332 |-

    Como se vê pelo quadro:
    – Na Gasolina, em Portugal, antes da guerra do Golfo era cobrado mais 24,39 cêntimos/L que em Espanha, valor que atualmente até é ligeiramente menor (23,46 cêntimos/L)
    – No Gasóleo, em Portugal, antes da guerra do Golfo era cobrado mais 20,81 cêntimos/L que em Espanha, que atualmente subiu para 34,13 cêntimos/L – em resultado de em Espanha ter sido decidido aumentar, em setembro, o desconto no IEH para 20 cêntimos/L face à subida do preço do gasóleo.
    Há quem não se tenha apercebido e ainda pensa em diferenças acima dos 40 cêntimos/L nos impostos e no preço de venda. Isso aconteceu no período de março a junho – 4 meses, em especial, vigorou a redução do IVA de 21% para 10%.
    Atualmente, na Gasolina a diferença nos impostos (e no preço médio) é o que já existia antes da guerra no Golfo. Quanto ao Gasóleo, o reforço do desconto para 20 cêntimos, aumentou a diferença nos impostos e no preço de venda.

    Responder
  5. Zé Fonseca A. says:
    16 de Setembro de 2026 às 12:01

    só compensa para quem tem tempo livre.. usassem esse tempo livre para trabalhar e não fazia diferença o valor do combustivel.
    contar trocos é a maior pobreza que um pobre pode ter, mas só porque quer

    Responder
    • Grunho says:
      16 de Setembro de 2026 às 13:06

      Sim, principalmente trabalhando para capitalistas que pagam salário mínimo ou abaixo dele, e metem ao bolso as horas extra. Isso é que é saber usar o tempo livre.

      Responder
  6. orelhas says:
    16 de Setembro de 2026 às 12:02

    fui a Espanha por outros motivos, mas já que fui, trouxe deposito cheio + mais uns bidões cheios, mala cheia de compras.. só a poupança pagou a viagem toda e ainda sobrou.
    impressionante a diferença, bolachas que cá custam mais de 3€, encontram-se lá a pouco mais de 1€. gin nordés cá custa 32€ comprei lá a 24€, etc etc.
    pos-me a pensar se não valerá a pena ir la mais vezes propositadamente para vir de deposito e mala cheia!

    Responder
  7. Yamahia says:
    16 de Setembro de 2026 às 12:29

    Antigamente já valia a pena só pelos caramelos. Hoje acrescentamos a gasolina, comida, restaurantes, férias, passeios, gás etc.
    É uma poupança imensa.

    Responder
  8. Joe Doe says:
    16 de Setembro de 2026 às 12:35

    Desde 2018 que vou a Espanha abastecer, comprar gas e outras cousas, hã… também vou lá todos os dias para trabalhara, afinal só venho a Portugal dormir… mas também é só atravessar uma ponte e andar 7 km.

    Responder

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