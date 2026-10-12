Mais de 60 marcas e muitas estreias. Estamos no Salão Automóvel de Paris 2026

Entre conceitos que revisitam o passado e estreias que apontam para o futuro, Paris é, até domingo, a capital do automóvel. Já estamos por cá a ver o que as mais de 60 marcas têm para apresentar.

Estamos no Salão Automóvel de Paris, que decorre no Paris Expo Porte de Versailles entre 12 e 18 de outubro. O dia de hoje está reservado à imprensa, mas o público pode visitar o salão de terça-feira, dia 13, a domingo, dia 18.

Depois de uma edição de 2024 que atraiu 508.007 visitantes, mais 27,7% do que em 2022, o certame regressa com um número de marcas bem superior ao das últimas edições, já que mais de 60 confirmaram presença, contra 20 em 2022 e 48 em 2024.

Franceses apostam em concepts

O Grupo Renault chega com um dispositivo de grande dimensão, em que vai expor 50 veículos e revelar seis novidades em estreia mundial, quatro das quais concept cars centrados na eletrificação e no design. Entre eles estão o Renault 8 Gordini Concept e um concept que reinterpreta o Espace original de 1984. Entretanto, pela primeira vez em público, a Dacia mostra a segunda geração do Spring, ao lado do Striker.

Uma das estreias mais aguardadas é a da Citroën, que apresenta um concept inspirado no 2CV, uma reinterpretação moderna e 100% elétrica do modelo clássico, com versão de produção anunciada para 2028 e um preço de entrada que deverá ficar abaixo dos 15.000 euros. A Peugeot deverá mostrar dois concept cars, um deles uma reinterpretação elétrica do 205 Turbo 16.

Alemães e restantes europeus

A Audi tem como principal novidade o A2 e-tron, que será exposto com a terceira geração do Q7 e o novo RS5, o primeiro híbrido plug-in da Audi Sport, e aproveita o salão para celebrar a entrada na Fórmula 1.

A Mercedes-Benz regressa ao certame depois de uma ausência desde 2014, e pretende mostrar, entre outros, o novo GLA e a nova Classe C elétrica, tendo anunciado pelo menos três estreias mundiais. A Volkswagen traz o ID. Tiguan, nome que o ID.4 passará a ter, a par do ID. Polo e do ID.3 GTI, e a Smart apresenta em estreia mundial o #2, herdeiro do Fortwo.

A Volvo regressa após 12 anos de ausência, com o EX60 em destaque, e a Lucid faz a sua estreia no salão com o Air e o Gravity. Do lado da Stellantis há ainda o DS N°7, o Lancia Gamma e o concept STX da Opel.

Marcas chinesas e coreanas

As marcas chinesas voltam a ter uma presença forte, com cerca de 20 em Paris, contra nove na edição anterior, entre as quais a BYD, que traz também a Denza, numa primeira participação, a XPENG, a Zeekr e a Leapmotor. A Hyundai apresenta o Ioniq 3, o novo Tucson e o Bayon, este último em estreia mundial, enquanto a Kia leva o Seltos e o PV5.

Paris será casa para os entusiastas

O programa oficial inclui um Test Center no pavilhão 7.1, onde é possível experimentar as inovações mais recentes num percurso preparado para o efeito, mediante reserva, e uma área de 700 m2 no mesmo pavilhão dedicada a veículos excecionais, alguns apresentados pela primeira vez no mundo.

Há ainda conferências sobre inteligência artificial, veículos definidos por software e concorrência global.