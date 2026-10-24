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Motores/Energia

Mais de 50% não escolheria um elétrico se comprasse um carro novo hoje

1 Comentário

Com os elétricos a ganharem terreno, especialmente num contexto de aumento constante do preço dos combustíveis, no qual a aquisição de um modelo movido a bateria pode ser vantajosa para a carteira, quisemos saber se quem nos lê escolheria essa tecnologia, caso fosse comprar um carro novo hoje. Eis os resultados!

Fechada a questão, é hora de conhecer os resultados.

Com 4194 respostas, a maioria dos leitores (2235) admitiu que não escolheria uma motorização elétrica, caso tivesse de comprar um carro novo. De entre os argumentos de 53% das pessoas que votaram na questão, está o facto de as autonomias ainda serem curtas, de a vida útil de um modelo movido a bateria ainda não compensar, e apenas ser viável para quem tem casa própria ou viva uma cidade que oferece “formas decentes de carregar na via pública”.

Por sua vez, 1959 dos leitores responderam que já optariam por um elétrico, se comprassem um carro novo hoje. Nos comentários, houve quem assumisse preferir um elétrico, mas “low tech”, sem sensores nem extras eletrónicos.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue o gráfico com os resultados desta questão.

Pode, também, ver as opiniões deixadas na secção de comentários do artigo onde foi colocada a questão.

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Nesta rubrica, colocamos questões sobre temas atuais e úteis, por forma a conhecer as opiniões e tendências dos nossos leitores, tanto no mundo da tecnologia como da mobilidade, sobretudo no que ao nosso país diz respeito.

Assim, caso queira ver algum tema votado nas nossas questões, basta deixar um comentário com o mesmo ou enviar para marisa.pinto@pplware.com.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
carro eletrico questão semanal

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Comentários

1
  1. AN
    Analberto

    E é malta com algum interesse pela tecnologia, imaginem os outros… O que acaba por ser bom, quanto mais carros a combustão mais tarde vou ter de pagar impostos dos meus VE

    Responder

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