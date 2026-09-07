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Londres estreia os primeiros robotáxis, mas ainda há um “condutor” a bordo

· Motores/Energia 2 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. Yamahia says:
    7 de Setembro de 2026 às 11:38

    Obviamente em ambiente controlado tipo carris ferroviários, avenidas largas e direitas e com restrição de 20 kmh na vel. max. Significa q em zonas de 30 não vão passar dos 10kmh e em zonas de 20 ficam parados, pelo q mais vale seguir a pé.
    Imagino que nos hospitais cujo limite é 10 tenham q andar a 10 à hora mas de marcha atrás.

    Responder
  2. Max says:
    7 de Setembro de 2026 às 11:45

    Pondo os traços nos is. Os robotáxis de que se fala estão licenciados para o nível 2 de automação – exigindo um condutor humano, obrigado a manter os olhos na estrada e as mãos perto do volante e intervir perante qualquer falha ou hesitação. A supervisão é 100% humana e a responsabilidade legal é atribuída ao condutor.
    Digamos que ao não se afastarem significativamente das condições para o licenciamento dos táxis tradicionais, conseguiram por a tecnologia na rua (que dizem estar preparada para o nível 4).

    Responder

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