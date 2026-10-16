Lisboa vai suspender as trotinetes partilhadas: “é uma vergonha e vai acabar”

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou que vai levar à reunião de câmara a suspensão imediata do sistema de trotinetes partilhadas em Lisboa, justificando a decisão com o estacionamento abusivo, os comportamentos perigosos e o aumento de acidentes.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Carlos Moedas anunciou que o sistema de trotinetes partilhadas vai ser suspenso na cidade de Lisboa. O autarca afirmou que o sistema, tal como está, não está a funcionar e considerou que o estacionamento abusivo destes veículos “é uma vergonha e vai acabar”. A proposta de suspensão imediata será levada a reunião de câmara, pelo que a decisão ainda terá de passar por esse órgão.

Aquando do anúncio, Carlos Moedas enumerou vários problemas associados ao sistema, entre os quais:

Trotinetes a circular em contramão;

Comportamentos perigosos;

Um maior número de acidentes;

Veículos abandonados no espaço público.

Anteriormente, noutras declarações, o autarca alertou para a utilização destes veículos por menores.

Segundo o presidente, são recolhidas todos os meses mais de 1200 trotinetes nas ruas da cidade, número que apontou como uma das razões para a decisão.

🛑🛴 Vamos suspender o atual sistema de trotinetes partilhadas em Lisboa. Queremos uma Lisboa com passeios livres, seguros e acessíveis, onde todos possam circular em segurança. https://t.co/AMiGvdGafe — Carlos Moedas (@Moedas) October 15, 2026

O que dizem os números da GNR

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), entre 2019 e 2025, foram registadas 10 vítimas mortais, metade das quais em 2023, a que se juntam 88 feridos graves e 1442 feridos ligeiros, tendo o valor mais alto sido atingido em 2024, com 548 feridos ligeiros.

As principais causas dos acidentes são a circulação em locais indevidos, como os passeios, o desrespeito pela sinalização e a não utilização de dispositivos de segurança e de proteção.

Importa ressalvar que os dados divulgados pela GNR, em março, dão conta dos acidentes com trotinetes elétricas em geral, e não apenas às partilhadas, e à área de atuação desta força de segurança.

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