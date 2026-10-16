Quantcast
Motores/Energia

Lisboa vai suspender as trotinetes partilhadas: “é uma vergonha e vai acabar”

6 Comentários

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, anunciou que vai levar à reunião de câmara a suspensão imediata do sistema de trotinetes partilhadas em Lisboa, justificando a decisão com o estacionamento abusivo, os comportamentos perigosos e o aumento de acidentes.

Num vídeo publicado nas redes sociais, Carlos Moedas anunciou que o sistema de trotinetes partilhadas vai ser suspenso na cidade de Lisboa. O autarca afirmou que o sistema, tal como está, não está a funcionar e considerou que o estacionamento abusivo destes veículos “é uma vergonha e vai acabar”. A proposta de suspensão imediata será levada a reunião de câmara, pelo que a decisão ainda terá de passar por esse órgão.

Aquando do anúncio, Carlos Moedas enumerou vários problemas associados ao sistema, entre os quais:

  • Trotinetes a circular em contramão;
  • Comportamentos perigosos;
  • Um maior número de acidentes;
  • Veículos abandonados no espaço público.

Anteriormente, noutras declarações, o autarca alertou para a utilização destes veículos por menores.

Segundo o presidente, são recolhidas todos os meses mais de 1200 trotinetes nas ruas da cidade, número que apontou como uma das razões para a decisão.

O que dizem os números da GNR

Segundo a Guarda Nacional Republicana (GNR), entre 2019 e 2025, foram registadas 10 vítimas mortais, metade das quais em 2023, a que se juntam 88 feridos graves e 1442 feridos ligeiros, tendo o valor mais alto sido atingido em 2024, com 548 feridos ligeiros.

As principais causas dos acidentes são a circulação em locais indevidos, como os passeios, o desrespeito pela sinalização e a não utilização de dispositivos de segurança e de proteção.

Importa ressalvar que os dados divulgados pela GNR, em março, dão conta dos acidentes com trotinetes elétricas em geral, e não apenas às partilhadas, e à área de atuação desta força de segurança.

Leia também:

Capacete vai ser obrigatório nas trotinetes e bicicletas elétricas! Atenção às multas

PUB
Autor: Ana Sofia Neto
Partilhar:
Tags:
Lisboa trotinetas partilhadas trotinete trotinete elétrica

PUB.

Questão Semanal

Se comprasse um carro novo hoje, escolheria um elétrico?

Ver Resultados

Loading …

Arquivo de Questões

PUB.

Velocímetro Pplware

Teste a velocidade da sua Internet
Já pode encomendar o Dacia Striker, o crossover que junta o melhor de três mundos
Artigo anterior

Já pode encomendar o Dacia Striker, o crossover que junta o melhor de três mundos
PUB

Comentários

6

Deixe um comentário

O seu endereço de email não será publicado. Campos obrigatórios marcados com *

  1. Avatar de Yamahia
    Yamahia

    Estava a ver que não…

    Responder
  2. Avatar de Ruben
    Ruben

    Seria sempre impossível ter isto a funcionar correctamente com a falta de ciclovias que existem e as que existem estão cheias de pessoas a correrem, ou seja, usadas como pistas de corridas…

    Eu vou para o trabalho de trotinete em Lisboa e é bastante difícil sentir-me em segurança em qualquer via que use.

    Responder
    1. Avatar de Rui
      Rui

      Vou te dar um nim porque tu neste momento vais de sacavem pelo menos ate ao terreiro do paço de trotinete e se usares o passadiço de sacavem ja vais quase ate alverca portanto de um grosso modo falamos de alverca terreiro do paço não me lixem tambem daqui nada quer tirar as estradas e meter ciclovias

      Responder
  3. Avatar de Ruben Vieira
    Ruben Vieira

    Eu vou de trotinete para o trabalho todos os dias em Lisboa e para mim estes são os problemas:

    • Há poucas ciclovias;
    • As poucas que existem são usadas por pessoas a correr ou mesmo a andar sem qualquer noção;
    • Há demasiadas ciclovias que cruzam os passeios e com falta de sinalização para os peões.

    Basicamente não há infraestrutura nem civismo suficiente para isto alguma vez funcionar.

    Responder
  4. Avatar de Ricardo Patinho
    Ricardo Patinho

    Lisboa é uma vergonha, todas as cidades mundiais tem e nao ha problemas. Os portugueses realmente merecem o pais que tem!

    Responder
  5. Avatar de Rui
    Rui

    O pais em vez de andar para frente anda para tras, é incrivel como Lisboa é das unicas cidades do mundo onde isto não funciona. Em amesterdao ha mais de 30 anos que a malta anda toda de bicicletas e mal ciclovias tem e funciona

    Responder
PUB
Aviso:

Todo e qualquer texto publicado na internet através deste sistema não reflete, necessariamente, a opinião deste site ou do(s) seu(s) autor(es). Os comentários publicados através deste sistema são de exclusiva e integral responsabilidade e autoria dos leitores que dele fizerem uso. A administração deste site reserva-se, desde já, no direito de excluir comentários e textos que julgar ofensivos, difamatórios, caluniosos, preconceituosos ou de alguma forma prejudiciais a terceiros. Textos de caráter promocional ou inseridos no sistema sem a devida identificação do seu autor (nome completo e endereço válido de email) também poderão ser excluídos.