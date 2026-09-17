“Limitem ou limitamos nós”: depois dos elétricos, Europa trava os híbridos chineses
A União Europeia (UE) pediu à China para restringir voluntariamente as exportações de carros híbridos para o mercado europeu, por forma a travar uma escalada comercial entre os dois blocos.
Segundo avançado pelo Financial Times, Bruxelas quer que Pequim limite as vendas de veículos híbridos chineses a cerca de 15% do mercado europeu. A informação, avançada esta quinta-feira, cita fontes próximas do processo.
Sustentando um tema que já vem de há algumas semanas, um responsável europeu citado pelo jornal britânico avisou que, caso a China não aceite limitar as exportações por iniciativa própria, a UE fá-lo-á através de medidas próprias.
Isto é sobre travar a desindustrialização. Temos de agir. É sobre comércio gerido.
O pedido da UE não se fica pelos híbridos, pois, de acordo com a mesma fonte, também foi pedido à China que limite as exportações de outros produtos, nomeadamente químicos, ao mesmo tempo que pressiona Pequim para aumentar as compras de bens europeus.
A ideia é equilibrar uma balança comercial cada vez mais desfavorável à Europa.
Um défice que já ultrapassou os 360 mil milhões de euros
Esta pressão surge na sequência de um défice comercial da UE com a China, que atingiu 360,6 mil milhões de euros no último ano e cresceu 9% apenas no primeiro semestre deste ano.
Em discurso no Parlamento Europeu, a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen afirmou que a UE vai usar todas as ferramentas disponíveis para reduzir aquilo que classificou como um défice "insustentável", sublinhando que a Europa já enfrenta um segundo "choque chinês", desta vez através da desindustrialização.
A pressão surge também associada à diferença de tarifas em vigor: desde 2024, a UE aplica tarifas de até 45% aos veículos elétricos a bateria vindos da China, enquanto os híbridos enfrentam apenas uma taxa fixa de 10%.
Esta discrepância terá contribuído para um aumento acentuado das importações de híbridos chineses, tornando-os uma espécie de porta alternativa de entrada no mercado europeu.
Recorde-se que, em dezembro de 2024, informámos que a China tinha encontrado a solução para combater as taxas sobre os seus elétricos na Europa: os carros híbridos.
UE quer resolver lacuna até outubro
Neste contexto, o comissário europeu do Comércio, Maros Sefcovic, que está à frente das conversações com a China para tentar resolver esta lacuna, já afirmou querer resultados concretos até outubro.
Entretanto, está previsto deslocar-se a Pequim no início do próximo mês, depois de um contacto por videoconferência com o ministro chinês do Comércio, Wang Wentao.
Do lado chinês, o Ministério do Comércio, juntamente com outras duas entidades reguladoras, emitiu a 1 de setembro diretrizes gerais de conformidade para a concorrência das empresas automóveis chinesas no estrangeiro, incluindo regras sobre políticas de preços, práticas laborais e segurança de dados.
E a seguir são os restantes.
Em vez de limitar, a Europa tem de imitar. A Europa sempre transmitiu o poder para a descendência através de monarquias, já a China, há 2.000 anos, que é uma meritocracia, e o poder é transferido para quem passa no exame, ou seja, os mais inteligentes.
Pois aí está. Há uma enorme diferença entre ser inteligente e ser esperto. Cá temos os espertos
Pior ainda, os “Xico” “espertos”…
Vais imitar baixos ordenados, baixos custos de energia, baixos custos de matéria prima, baixo controlo de qualidade, baixa proteção social, baixa sindicalização, baixos direitos humanos e alta subsidiacao?
Temos mesmo que ser inteligentes e reverter séculos de progresso..
“…através da desindustrialização…”
Pois, a desindustrialização… agora já vão tarde.
Era uma coisa que já se sabia que iria acontecer e que era pública, pelo menos desde 2020, conforme explicado no excelente documentário “O Lado Negro das Energias Verdes”, prontamente censurado pelos governos europeus, controlados pelo terrível lobby elektro.
Seis anos para abrirem a pestana. Incrível!
Looool, é com cada disparate que até dói.
É um facto o lobby elektro mandou fechar tudo que é industria. Tenho um vizinho que queria uma fabrica, feio um fulano da EDP nao deixou é um facto
Acho bem!!