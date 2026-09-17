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“Limitem ou limitamos nós”: depois dos elétricos, Europa trava os híbridos chineses

· Motores/Energia 9 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. JL says:
    17 de Setembro de 2026 às 12:18

    E a seguir são os restantes.

    Responder
  2. André says:
    17 de Setembro de 2026 às 12:23

    Em vez de limitar, a Europa tem de imitar. A Europa sempre transmitiu o poder para a descendência através de monarquias, já a China, há 2.000 anos, que é uma meritocracia, e o poder é transferido para quem passa no exame, ou seja, os mais inteligentes.

    Responder
  3. Yamahia says:
    17 de Setembro de 2026 às 12:40

    “…através da desindustrialização…”
    Pois, a desindustrialização… agora já vão tarde.
    Era uma coisa que já se sabia que iria acontecer e que era pública, pelo menos desde 2020, conforme explicado no excelente documentário “O Lado Negro das Energias Verdes”, prontamente censurado pelos governos europeus, controlados pelo terrível lobby elektro.
    Seis anos para abrirem a pestana. Incrível!

    Responder
  4. OraBolas says:
    17 de Setembro de 2026 às 13:21

    Acho bem!!

    Responder

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