Lendário Citroën 2 CV está de volta: elétrico, futurista e vai custar apenas 15.000 €

A Citroën aproveitou o Salão Automóvel de Paris para fazer renascer um dos modelos mais carismáticos da história automóvel. O novo Citroën 2 CV Concept recupera a alma do clássico e transforma-a num utilitário eletrico pensado para os desafios modernos. Longe de ser apenas um exercício de estilo sem futuro, a marca francesa já confirmou que o protótipo antecipa um veículo de produção em série com chegada ao mercado prevista para 2028.

O grande trunfo desta aposta reside no equilíbrio entre custo e pragmatismo, situando-se diretamente entre o pequeno Ami e o novo C3. A marca aponta para um preço base em torno dos 15.000 euros e produção integral em solo europeu, enquadrando-se nas futuras regras do programa E-Car. Numa altura em que quase todos os elétricos aumentam de proporções e disparam nos preços, a fórmula aqui passa pelo despojamento inteligente.

Menos peso, baterias menores e máxima eficiência

Com apenas 3,76 metros de comprimento, este concept consegue ser mais curto do que o 2 CV lançado em 1948. A meta declarada da engenharia foi travar a balança nos mil quilos de peso bruto. Essa dieta rigorosa permite usar baterias menores e mais económicas, garantindo consumos baixos e custos de manutenção reduzidos para os trajetos quotidianos.

A construção foi planeada para baixar despesas de reparação na utilização real. O modelo adota painéis simples, para-choques independentes e fáceis de trocar em pequenos toques de trânsito, além de entradas de ar sob o para-brisas plano. Em parceria com a Michelin, o veículo inclui ainda uma tecnologia preditiva que avalia desgaste, aderência e pressão dos pneus sem depender de sensores físicos montados na borracha.

Minimalismo a bordo e referências clássicas reinventadas

O habitáculo rompe com a complexidade dos tabliers modernos e aposta num cilindro funcional onde se concentram o volante de raio único e os comandos essenciais. O condutor tem à disposição a projeção Citroën Smart Vision e um pequeno ecrã tátil de oito polegadas com grafismos inspirados em banda desenhada. Elementos práticos como o rádio amovível “Radioën” — que funciona como coluna Bluetooth fora do carro — e o clássico tejadilho de lona de abertura manual reforçam o caráter descontraído do espaço.

O ambiente interior ganha vida com estofos em padrão tartan amarelo, detalhes a imitar baquelite e zonas de arrumação em plástico biológico impresso em 3D. O banco corrido dianteiro pode mesmo ser retirado para servir de assento num piquenique. Até as bolsas das portas foram desenhadas para transportar caixas de ovos, remetendo diretamente para o caderno de encargos que deu origem ao modelo nos anos trinta.

A homenagem histórica fecha com detalhes bem visíveis, como a inscrição no vidro com as datas 1948, 1990 e 2026, lembrando o ano em que o último 2 CV saiu da linha de montagem em Mangualde. Os pedais trazem os símbolos da lebre e da tartaruga, provando que a mobilidade elétrica citadina pode ser acessível sem perder a piada.