Leapmotor B05 chegou a Portugal e oferece até 482 km de autonomia

A Leapmotor revoluciona a sua oferta em Portugal com o lançamento do seu hatchback 100% elétrico do segmento C, o B05, que é simultaneamente o primeiro veículo elétrico desportivo da marca. O modelo foi concebido para combinar desempenho dinâmico, tecnologia avançada e conforto requintado.

Com o B05, a Leapmotor amplia a sua gama com um modelo concebido para clientes que procuram a sensação de individualidade e o prazer de condução. O automóvel personifica um novo posicionamento da marca: “Elegância desportiva, Emoção todos os dias”, uma combinação de desempenho, design e usabilidade que estabelece uma nova referência no seu segmento.

O Leapmotor B05 assenta em três pilares fundamentais:

Prazer de condução desportiva; Tecnologia inteligente; Maior liberdade elétrica, segurança e conforto a bordo refinado.

Design do novo B05

O B05 apresenta uma silhueta de carroçaria larga inspirada num coupé com proporções líderes na sua classe, incluindo uma largura de ombros de 1880 mm, proporcionando uma forte presença em estrada e estabilidade acrescida.

As linhas puras e esculpidas são complementadas por elementos de design distintivos, tais como portas sem moldura e puxadores ocultos, assinatura de iluminação em estilo de lâmina, jantes de liga leve aerodinâmicas de 19 polegadas e um coeficiente de resistência aerodinâmica de apenas 0,26, que contribuem para a eficiência e para o desempenho.

No interior, o Leapmotor B05 oferece um habitáculo requintado, concebido em torno do conforto e da usabilidade. Materiais de alta qualidade, incluindo estofos em couro ecológico em conformidade com as normas OEKO-TEX, combinam-se com funcionalidades atenciosas, tais como um tejadilho panorâmico, bancos aquecidos e soluções de arrumação inteligentes para melhorar a conveniência no dia-a-dia.

Desempenho e dinâmica de condução concebidos para a Europa

Desenvolvido em colaboração com a equipa global de chassis da Stellantis, o Leapmotor B05 foi especificamente ajustado para satisfazer as expectativas de condução europeias. Oferece uma combinação equilibrada de conforto e manobrabilidade responsiva, apoiada por uma arquitetura de tração traseira, distribuição de peso 50:50, e suspensão dianteira McPherson e traseira com geometria multibraço.

O sistema de propulsão elétrico produz até 218 cv (160 kW) e 240 Nm de binário, permitindo uma aceleração de 0 a 100 km/h em 6,7 segundos, ainda melhorada por um modo Launch Control dedicado.

Tecnologia avançada de baterias e carregamento rápido

O B05 adota uma arquitetura Cell-to-Chassis (CTC), integrando a bateria diretamente na estrutura do veículo. Esta solução melhora a eficiência energética, reduz o peso e aumenta o espaço interior, ao mesmo tempo que reforça a rigidez estrutural.

O modelo está disponível com duas opções de bateria

De 56,2 kWh com uma autonomia WLTP até 401 km ;

; De 67,1 kWh com uma autonomia WLTP até 482 km.

A capacidade de carregamento rápido permite que a bateria carregue de 30% a 80% em cerca de 17 minutos, garantindo comodidade para o uso diário e viagens de longa distância.

Tecnologia inteligente e conectividade perfeita

No centro da experiência digital do B05 está um cockpit de ecrã duplo, com um ecrã de infoentretenimento de 14,6 polegadas e um ecrã digital de 8,8 polegadas, equipado com o mais recente sistema operativo da Leapmotor.

A App Leapmotor integrada permite o acesso remoto às principais funções do veículo, incluindo controlo de climatização, programação de carregamento, monitorização do estado do veículo e funcionalidade de chave digital, garantindo uma experiência de utilizador totalmente conectada e intuitiva.

Segurança abrangente como prioridade

O Leapmotor B05 foi concebido para oferecer elevados níveis de segurança, combinando um design estrutural robusto com tecnologias avançadas de assistência ao condutor. O modelo está equipado com 21 funcionalidades ADAS suportadas por 14 sensores e câmaras, um sistema de sete airbags para proteção total no habitáculo e uma estrutura da carroçaria de alta resistência com 34.500 Nm/° de rigidez torcional. Estas características foram concebidas para proporcionar proteção proativa e passiva, reforçando a confiança do condutor em todas as condições.

Como resultado, o Leapmotor B05 obteve, este mês, a classificação de cinco estrelas Euro NCAP com um desempenho de segurança líder na sua classe. O modelo impressionou em todas as áreas da avaliação, alcançando algumas das pontuações mais elevadas registadas em várias categorias-chave.

Preço e disponibilidade

O Leapmotor B05 BEV acaba de chegar às Concessões portuguesas com os seguintes preços, que oferecem um equilíbrio entre performance, tecnologia e valor para o cliente:

B05 LIFE com bateria PRO, de 56,2 kWh, por 26.285 euros;

B05 DESIGN com bateria PROMAX, de 67,1 kWh, a 30.285 euros.

Os clientes Particulares beneficiam dos seguintes preços de campanha de lançamento (Despesas de Legalização e Transporte não incluídas):