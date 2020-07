Lamborghini lança um iate de luxo inspirado no seu supercarro Sian

A marca italiana fabricante de supercarros, Lamborghini, impressiona o mundo sempre que desenha e constrói um automóvel. Um exemplo recente, o bólide Sian, que se tornou o primeiro híbrido feito pela fabricante de Sant’Agata Bolognese, trouxe linha incríveis de design que estão agora marcadas noutro produto da marca. Trata-se de um iate de luxo de 19 metros.

Esta máquina voa baixinho, mas agora sobre a água. Contudo, o luxo, a tecnologia e a ambição Lamborghini estão bem patentes.

Lamborghini desenha um super iate com laivos de bólide

O Tecnomar for Lamborghini 63 é um tributo às raízes da marca italiana que, desde 1963, tem trazido carros incríveis. De acordo com a empresa, o design deste barco foi beber inspiração nas linhas dos carros desportivos Countach e Miura dos anos 60 e 70.

O hardtop é inspirado nos roadsters da Lamborghini, enquanto as luzes em forma de Y são uma ponta do chapéu do que é o Sian, mostrado no ano passado, com misturas de um carro do futuro, o Terzo Millennio. Portanto, a receita é simples, mas tem ingredientes que dão água na boca!

Tecnomar tem coração de bólide que ruge sobre as ondas

Continuando com o tema dos supercarros, a lancha de luxo é propulsionada por um par de motores MAN V12-2000 cv que a enviam para uma velocidade máxima de 60 nós, cerca de 111 km/h. É ajudado por uma carroçaria ágil, fabricada com a ajuda de fibra de carbono, elevando o peso total para 24 toneladas e colocando o Tecnomar para Lamborghini 63 ao quadrado na categoria de barco ultraleve.

O barco mede então 19,2 metros de comprimento e conta com a sua linha desportiva e aerodinâmica exterior. No entanto, o seu interior é um hino ao luxo, com detalhes vindos diretamente do livro de criatividade da Lamborghini. Estes incluem uma interpretação náutica do cockpit do carro que inclui todos os sistemas de navegação e controlo, um leme com o estilo de um volante, bancos desportivos acabados em fibra de carbono e dois botões de start-stop para ligar o iate, um para cada motor.

Interior de um hotel com acabamentos de supercarro Lamborghini

O interior será oferecido em duas configurações. Os clientes poderão escolher assim uma grande variedade de cores do seu Tecnomar for Lamborghini 63. Contudo, a Lamborghini diz que a primeira unidade só estará disponível no início de 2021.

Este iate representa o significado de criar uma parceria valiosa, no seu melhor: a nossa cooperação permite que a essência do estilo e perícia de ambas as organizações seja transferida para mundos diferentes, partilhando na sua diversidade para interpretar e acrescentar valor ao produto final num novo ambiente. Se eu tivesse de imaginar um Lamborghini sobre a água, esta seria a minha visão. Estou encantado por celebrar esta colaboração de sucesso.

Referiu Stefano Domenicali, Presidente e CEO da Automobili Lamborghini.

Assim, se lhe sobrar uns minutos de curiosidade, mergulhe nos detalhes do Tecnomar for Lamborghini 63. Conforme irá perceber, este vídeo abaixo oferece um olhar mais profundo sobre o iate.