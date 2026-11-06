Jaecoo 8 chega a Portugal com 428 cv e 1000 km de autonomia

A ofensiva das marcas chinesas no mercado nacional ganhou um novo protagonista de peso com a chegada oficial do JAECOO 8 SHS-P a Portugal. Trata-se de um SUV do segmento D, pensado para quem precisa de espaço real e de versatilidade familiar sem cair em faturas absurdas. Chega através de uma versão única bem recheada de equipamento, a Exclusive, o modelo entra diretamente nos concessionários com uma etiqueta de 55.900 euros.

Jaecoo 8: um SUV de 7 com um preço atrativo

Sob o capô, a aposta recai na tecnologia híbrida plug-in que a marca batizou de Super Hybrid System. O sistema junta um bloco térmico de 1,5 litros a gasolina a três motores elétricos, destacando-se uma unidade de 175 kW montada sobre o eixo traseiro para garantir tração integral permanente.

Juntos entregam 428 cv de potência combinada e um binário expressivo de 580 Nm, números que atiram este veículo pesado dos 0 aos 100 km/h em curtos 5,8 segundos. A eletrónica inclui ainda seis programas de condução desenhados para adaptar o chassis a lama, areia ou asfalto limpo.

Bateria generosa, carregamento rápido e muita autonomia

A componente elétrica apoia-se num conjunto de baterias NCM com 34,46 kWh de capacidade útil. Esta configuração permite homologar 134 km de autonomia sem gastar uma gota de combustível em ciclo combinado WLTP, número que estica até aos 161 km nas habituais voltas urbanas.

Nas viagens mais longas, quando a gasolina assume as despesas conjuntas, a autonomia total anunciada ascende aos 1000 km sem necessidade de paragens forçadas. O consumo médio homologado fica-se pelos 2,1 litros aos 100 km, com 47 g/km de emissões de CO2.

Para quem não quer perder horas encostado aos postos de abastecimento elétrico, o carregador de bordo aceita corrente contínua a potências de até 70 kW. Isto traduz-se numa recuperação de 10% a 80% da carga em cerca de 25 minutos.

O carro conta ainda com a prática função bidirecional V2L com saída de 6,6 kW, o que dá muito jeito para alimentar eletrodomésticos, ferramentas de trabalho ou equipamentos de campismo diretamente da tomada do automóvel.

Espaço de salão para sete e arsenal tecnológico no tablier

O formato da carroçaria atinge os 4,82 metros de comprimento e quase dois metros de largura, dimensões bem aproveitadas para acomodar três filas de bancos e sete ocupantes sem grandes apertos. Quando é preciso transportar carga volumosa, a terceira e a segunda filas rebatem por completo, abrindo um vão de bagageira capaz de engolir até 2.021 litros de tralha. O comportamento em estrada beneficia de uma suspensão com amortecimento eletrónico adaptativo CDC, que lê o piso e suaviza as irregularidades do alcatrão nacional.

A bordo, o ambiente aposta forte no requinte com bancos forrados a couro Nappa, munidos de regulações elétricas, ventilação, aquecimento e massagens à frente, complementados por forro de camurça no tejadilho. O painel de bordo assume linhas horizontais e limpas, dominado por dois ecrãs gémeos de 12,3 polegadas suportados pelo conhecido chip Qualcomm Snapdragon 8155.

A integração de smartphones faz-se sem recurso a fios através de Apple CarPlay e Android Auto, existindo ainda uma base de indução com arrefecimento a 50 W para recarregar o telemóvel à velocidade certa. A experiência multimédia ganha fôlego com um conjunto áudio da Sony composto por 14 altifalantes, que coloca inclusive unidades sonoras integradas nos apoios de cabeça dianteiros para navegação discreta.

O condutor tem igualmente à disposição um sistema head-up display projetado no vidro com uma dimensão equivalente a 50 polegadas. O conforto acústico é reforçado por vidros dianteiros laminados e um teto panorâmico elétrico de grandes dimensões que ilumina todo o habitáculo.

Segurança de série e garantias de fábrica alargadas

Ao nível dos assistentes à condução, o modelo vem de origem com cruise control adaptativo, leitura de sinais, manutenção ativa de faixa em caso de emergência e uma visão periférica de 540 graus através de câmaras exteriores de alta resolução. O pacote de segurança ativa e passiva cobre ainda travagem autónoma e avisos de ângulo morto, sem exigir pacotes opcionais que habitualmente inflam os preços finais nas marcas concorrentes.

Com o JAECOO 8 a juntar-se aos irmãos mais pequenos 5 e 7, o catálogo da marca ganha um topo de gama muito competitivo para frotas e famílias numerosas que fazem contas aos custos de utilização diários. Para mitigar as desconfianças típicas em torno do pós-venda das novas marcas, o importador entrega o carro com uma garantia geral de 7 anos ou 150.000 km, estendendo a proteção dos elementos da bateria para os 8 anos ou 160.000 km.

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