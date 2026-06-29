Já se sabe quando o Renault 4 e 5 vão ganhar mais potência e autonomia

A Renault prepara uma atualização tecnológica para os seus elétricos mais acessíveis. Os modelos 4 e 5 vão receber motores mais eficientes e potentes, e a chegada já tem data prevista.

A Renault está a preparar uma atualização para os seus elétricos compactos. O Renault 5, o ícone que não perdeu a alma, e o Renault 4, o crossover gémeo que chegou ao mercado no início de 2025, vão receber motores revistos que prometem mais potência e maior autonomia.

Ambos os modelos assentam na plataforma AmpR Small e utilizam motores síncronos de excitação externa (em inglês, EESM) de segunda geração, disponíveis em duas configurações.

A versão de autonomia urbana do Renault 5 combina um motor de 120 cv com uma bateria de 40 kWh, enquanto a autonomia conforto conta com 150 cv e uma bateria de 52 kWh.

Estas motorizações permitem ao Renault 5 alcançar autonomias de 312 ou 410 km, dependendo da versão. Já o Renault 4 fica-se pelos 308 km na versão de autonomia urbana, ou pelos 409 km na versão de autonomia conforto.

Chegada dos motores "Gen 2 Evo" aos modelos reinventados da Renault

Agora, a marca francesa parece estar a preparar o lançamento dos motores "Gen 2 Evo", que beneficiam diretamente da experiência adquirida no desenvolvimento das unidades motrizes de terceira geração, destinadas aos futuros Scenic e Megane, previstos para 2028.

Segundo Marianne Bataillon, diretora de desenvolvimento de motores e baterias elétricas da Renault, a equipa continua a trabalhar para melhorar a eficiência e a potência dos motores de segunda geração, com a aplicação destas alterações prevista para o final de 2026 ou início de 2027.

As melhorias deverão focar-se sobretudo no inversor e nos redutores, dois componentes que a responsável identificou como pontos-chave para alcançar maior eficiência e melhores níveis de potência.

Este novo motor já fez a sua estreia no Twingo E-Tech. Contudo, devido ao seu posicionamento urbano, a potência está limitada a 80 cv nesse modelo, longe daquilo que se espera para o R4 e o R5.